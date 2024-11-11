Оладьи – отличный вариант завтрака или перекуса. Готовятся они элементарно, но без нескольких важных секретов изделия не будут пышными. Внимание следует обратить на температуру кефира, консистенцию теста и даже способ выкладывания готовых изделий на тарелку.

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Идея приготовления идеальных пышных оладий опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Для основания вам понадобится кефир.

Ингредиенты:

кефир (теплый) – 300 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 0,5 ст.л.

соль – щепотка

мука – 210-220 г

сода – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. К теплому кефиру (это важно) добавляем яйцо, соль и сахар.

2. Перемешать венчиком до однородности.

3. Засыпать муку, снова вымешать.

4. Положить соду, перемешать и оставить, больше мешать нельзя. Тесто должно лениво спадать с ложки – это тоже влияет на великолепие оладий.

5. Через 15-20 минут жарить, не перемешивая тесто, а просто черпая его. Чтобы тесто не сильно придиралось, ложку можно смазать маслом. Выкладывать на горячую сковороду. Если выкладывать боком ложки, то оладьи будут овальные, если носиком – круглые.

6. Жарить на огне немного выше, чем минимальный. После переворачивания накрыть крышкой. Жарим до румяности. Горячие оладьи нельзя класть горкой, потому что не будут рыхлыми. Каждое изделие должно лежать свободно.

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