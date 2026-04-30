Вкусный салат с куриным филе можно приготовить буквально за несколько минут. Это хороший вариант легкого, но сытного блюда на обед или ужин. Особенность рецепта – в нежной заправке, которая добавляет блюду свежести и насыщенного вкуса. Такой салат выглядит аппетитно и подходит как для ежедневного меню, так и для подачи гостям. Все ингредиенты простые и доступные.

Идея приготовления яркого салата с оригинальной заправкой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г

салатный микс – горсть

помидоры черри – 8-10 шт.

кукуруза консервированная – 3-4 ст.л.

моцарелла мини – 100 г

Ингредиенты для заправки:

авокадо – 1/2 шт.

укроп – небольшой пучок

шпинат – горсть

сметана – 2 ст.л.

лимонный сок – 1-2 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте куриное филе: промойте, обсушите и нарежьте удобными кусочками. Обжарьте на разогретой сковороде до готовности, в конце посолите и поперчите. Дайте мясу немного остыть.

2. Подготовьте овощи: разрежьте помидоры черри пополам, слейте лишнюю жидкость с кукурузы.

3. В глубокую тарелку или салатник выложите салатный микс, добавьте куриное филе, помидоры, кукурузу и мини моцареллу.

4. Отдельно сделайте заправку. Для этого в чашу блендера выложите мякоть авокадо, добавьте шпинат, укроп, сметану, лимонный сок, чеснок и немного соли. Взбейте до однородной кремовой консистенции.

5. Полейте салат готовой заправкой непосредственно перед подачей и осторожно перемешайте.

6. По желанию можно добавить немного черного перца или еще несколько капель лимонного сока для более выразительного вкуса.

