Какой оригинальный салат приготовить с куриным филе: очень вкусная заправка
Вкусный салат с куриным филе можно приготовить буквально за несколько минут. Это хороший вариант легкого, но сытного блюда на обед или ужин. Особенность рецепта – в нежной заправке, которая добавляет блюду свежести и насыщенного вкуса. Такой салат выглядит аппетитно и подходит как для ежедневного меню, так и для подачи гостям. Все ингредиенты простые и доступные.
Идея приготовления яркого салата с оригинальной заправкой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 200 г
- салатный микс – горсть
- помидоры черри – 8-10 шт.
- кукуруза консервированная – 3-4 ст.л.
- моцарелла мини – 100 г
Ингредиенты для заправки:
- авокадо – 1/2 шт.
- укроп – небольшой пучок
- шпинат – горсть
- сметана – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1-2 ч.л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовьте куриное филе: промойте, обсушите и нарежьте удобными кусочками. Обжарьте на разогретой сковороде до готовности, в конце посолите и поперчите. Дайте мясу немного остыть.
2. Подготовьте овощи: разрежьте помидоры черри пополам, слейте лишнюю жидкость с кукурузы.
3. В глубокую тарелку или салатник выложите салатный микс, добавьте куриное филе, помидоры, кукурузу и мини моцареллу.
4. Отдельно сделайте заправку. Для этого в чашу блендера выложите мякоть авокадо, добавьте шпинат, укроп, сметану, лимонный сок, чеснок и немного соли. Взбейте до однородной кремовой консистенции.
5. Полейте салат готовой заправкой непосредственно перед подачей и осторожно перемешайте.
6. По желанию можно добавить немного черного перца или еще несколько капель лимонного сока для более выразительного вкуса.
