Печеночный паштет – отличная праздничная закуска. Массу можно просто смазать на хлеб или гренки. Самое главное – соединить мясо с правильными ингредиентами.

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Идея приготовления легкого печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Для яркого вкуса нужно добавить яблоки.

Ингридиенты:

куриная печень – 600 г

масло – 100 г

яблоко – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чабрец – 3-4 веточки

вода – 100 мл.

сливки 33% – 250 мл.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Промыть печень, удалить пленки и излишнюю влагу.

2. В форму для запекания выложить печень, яблоко, лук, морковь, чабрец и масло.

3. Добавить соль, перец и влить воду.

4. Запекать при температуре 200 градусов в течение часа.

5. Выложить все в блендер и вылить из формы весь сок и сливки.

6. Измельчить до однородной кремовой смеси.

7. Выложить готовый паштет в форму и дать ему остыть при комнатной температуре.

8. Поставить паштет в холодильник на ночь и дать стабилизироваться.

9. Подавать паштет с любимым хлебом и абрикосовым джемом (по желанию) или просто чашкой чая.

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