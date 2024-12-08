Какой особенный ингредиент для удачного вкуса добавить в печеночный паштет: идеальная закуска на праздники
Печеночный паштет – отличная праздничная закуска. Массу можно просто смазать на хлеб или гренки. Самое главное – соединить мясо с правильными ингредиентами.
Идея приготовления легкого печеночного паштета опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Для яркого вкуса нужно добавить яблоки.
Ингридиенты:
- куриная печень – 600 г
- масло – 100 г
- яблоко – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чабрец – 3-4 веточки
- вода – 100 мл.
- сливки 33% – 250 мл.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Промыть печень, удалить пленки и излишнюю влагу.
2. В форму для запекания выложить печень, яблоко, лук, морковь, чабрец и масло.
3. Добавить соль, перец и влить воду.
4. Запекать при температуре 200 градусов в течение часа.
5. Выложить все в блендер и вылить из формы весь сок и сливки.
6. Измельчить до однородной кремовой смеси.
7. Выложить готовый паштет в форму и дать ему остыть при комнатной температуре.
8. Поставить паштет в холодильник на ночь и дать стабилизироваться.
9. Подавать паштет с любимым хлебом и абрикосовым джемом (по желанию) или просто чашкой чая.
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