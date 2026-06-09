Какой овощ добавить к котлетам, чтобы они получились мягкими и сочными: секрет идеального вкуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
63
Какой овощ добавить к котлетам, чтобы они получились мягкими и сочными: секрет идеального вкуса
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Один из самых простых способов улучшить вкус куриных котлет – добавить в фарш кабачок. Этот сезонный овощ придает блюду дополнительную сочность, делает текстуру более нежной и помогает сохранить мягкость во время запекания. В сочетании с луком и специями получаются ароматные домашние котлеты, которые нравятся и взрослым, и детям.

Идея приготовления сочных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Какой овощ добавить к котлетам, чтобы они получились мягкими и сочными: секрет идеального вкуса

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • кабачок – 1 шт. (300-350 г)
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 3-4 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • молотый кориандр – по вкусу
  • масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Какой овощ добавить к котлетам, чтобы они получились мягкими и сочными: секрет идеального вкуса

1. Лук очистите и измельчите любым удобным способом.

2. Кабачок натрите на мелкой или средней терке. После этого тщательно отожмите лишнюю жидкость, чтобы фарш не был слишком жидким.

Какой овощ добавить к котлетам, чтобы они получились мягкими и сочными: секрет идеального вкуса

3. В большой миске смешайте куриный фарш, лук, кабачок, яйцо, соль и молотый кориандр.

4. Добавьте муку и хорошо вымешайте массу до однородности.

Какой овощ добавить к котлетам, чтобы они получились мягкими и сочными: секрет идеального вкуса

5. Сформируйте котлеты одинакового размера.

6. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

Какой овощ добавить к котлетам, чтобы они получились мягкими и сочными: секрет идеального вкуса

7. После этого переложите их в форму для запекания и готовьте в духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут.

Какой овощ добавить к котлетам, чтобы они получились мягкими и сочными: секрет идеального вкуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты