Один из самых простых способов улучшить вкус куриных котлет – добавить в фарш кабачок. Этот сезонный овощ придает блюду дополнительную сочность, делает текстуру более нежной и помогает сохранить мягкость во время запекания. В сочетании с луком и специями получаются ароматные домашние котлеты, которые нравятся и взрослым, и детям.

Идея приготовления сочных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

кабачок – 1 шт. (300-350 г)

яйцо – 1 шт.

мука – 3-4 ст.л.

соль – по вкусу

молотый кориандр – по вкусу

масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Лук очистите и измельчите любым удобным способом.

2. Кабачок натрите на мелкой или средней терке. После этого тщательно отожмите лишнюю жидкость, чтобы фарш не был слишком жидким.

3. В большой миске смешайте куриный фарш, лук, кабачок, яйцо, соль и молотый кориандр.

4. Добавьте муку и хорошо вымешайте массу до однородности.

5. Сформируйте котлеты одинакового размера.

6. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

7. После этого переложите их в форму для запекания и готовьте в духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут.

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