Какой овощ добавить к котлетам, чтобы они получились мягкими и сочными: секрет идеального вкуса
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Один из самых простых способов улучшить вкус куриных котлет – добавить в фарш кабачок. Этот сезонный овощ придает блюду дополнительную сочность, делает текстуру более нежной и помогает сохранить мягкость во время запекания. В сочетании с луком и специями получаются ароматные домашние котлеты, которые нравятся и взрослым, и детям.
Идея приготовления сочных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- кабачок – 1 шт. (300-350 г)
- яйцо – 1 шт.
- мука – 3-4 ст.л.
- соль – по вкусу
- молотый кориандр – по вкусу
- масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Лук очистите и измельчите любым удобным способом.
2. Кабачок натрите на мелкой или средней терке. После этого тщательно отожмите лишнюю жидкость, чтобы фарш не был слишком жидким.
3. В большой миске смешайте куриный фарш, лук, кабачок, яйцо, соль и молотый кориандр.
4. Добавьте муку и хорошо вымешайте массу до однородности.
5. Сформируйте котлеты одинакового размера.
6. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.
7. После этого переложите их в форму для запекания и готовьте в духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут.
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