Какой пирог к чаю приготовить из теста фило: добавьте вишни и творог

Для домашней выпечки не всегда нужно замешивать тесто самостоятельно. Готовое тесто фило поможет быстро приготовить ароматный пирог с хрустящей корочкой. Если добавить в него вишни и нежную творожную начинку, получится простой десерт с приятным сочетанием сладкого и кисловатого вкусов. Такой пирог хорошо подходит для семейного чаепития.

Идея приготовления домашнего пирога из теста фило к чаю опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 6 листов.

творог – 300 г

яйца – 2 шт.

сахар – примерно 100 г или по вкусу.

молоко – 50 мл.

ванилин – щепотка

сливочное масло – 60 г

вишни без косточек – 200 г

миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте творожную начинку. Кисломолочный творог переложите в глубокую миску, добавьте яйца, сахар, молоко и щепотку ванилина. Взбейте все блендером до однородной консистенции.

2. Проверьте консистенцию готовой массы. Она должна быть достаточно жидкой, чтобы легко стекать между складками теста. Если творог сухой, можно добавить немного больше молока.

3. Тесто фило предварительно разморозьте. Сливочное масло растопите. Каждый лист фило слегка смажьте маслом, после чего соберите его руками в виде легкой гармошки. Не нужно делать складки слишком плотными, ведь между ними должно остаться пространство.

4. Форму для выпечки застелите пергаментом и выложите подготовленные листы фило. Слегка расправьте их, чтобы тесто равномерно распределилось по всей форме и сохранило объём.

5. Выложите на тесто вишни без косточек. Если используете замороженные ягоды, их нужно предварительно разморозить и хорошо отцедить от лишней жидкости.

6. Залейте всё творожной массой, стараясь равномерно распределить её между складками теста. По желанию сверху посыпьте пирог миндальными хлопьями.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 35-45 минут. Точное время зависит от духовки: готовый пирог должен хорошо подрумяниться сверху, а творожная начинка – схватиться.

8. После выпекания оставьте десерт на несколько минут, чтобы он немного остыл и его было легче нарезать. Подавайте пирог с вишнями и творогом к чаю или кофе. Тонкое хрустящее тесто, нежная начинка и сочные ягоды хорошо сочетаются в одном десерте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: