Сыр считается одним из самых популярных продуктов в ежедневном рационе, однако не каждый из них действительно натуральный. В погоне за низкой ценой или длительным сроком хранения производители часто добавляют заменители, которые делают продукт искусственным по составу и вкусу. Поэтому перед покупкой важно понимать, как распознать некачественный сыр и не потратить деньги зря.

Редакция FoodOboz расскажет о признаках не натурального сыра. Такой продукт покупать не стоит.

Признаки ненатурального сыра

Прежде всего, стоит обращать внимание на состав. Если в перечне ингредиентов есть растительные жиры, ароматизаторы, эмульгаторы или стабилизаторы – это уже сигнал, что перед вами не настоящий сыр, а творожный продукт. В натуральном варианте должно быть только молоко, закваска, соль и ферменты.

Также показателем подделки является слишком гладкая, пластикообразная структура или неестественно яркий цвет. Натуральный сыр обычно имеет мягкий кремовый оттенок, может быть слегка неровным на срезе.

Как проверить сыр перед покупкой

Ненатуральный сыр часто имеет неестественно резкий запах или отдает маргарином. Если есть возможность попробовать продукт перед покупкой, обратите внимание на консистенцию – настоящий сыр не должен прилипать к ножу и оставлять жирную пленку.

Обращайте внимание и на упаковку: маркировка "сырный продукт" означает, что в нем есть растительные жиры, даже если производитель пытается это замаскировать. Такие товары часто стоят дешевле, но их польза и вкусовые свойства намного хуже.

На что обратить внимание во время хранения

Натуральный сыр не может храниться месяцами. Если срок годности слишком долгий – это еще один сигнал, что продукт содержит добавки. Лучше всего покупать небольшие порции и хранить сыр в пищевой пленке или пергаменте в холодильнике при стабильной температуре.

Твердые сорта, например пармезан или чеддер, могут оставаться свежими до двух недель. Мягкие, например моцарелла или бурата, лучше употребить в течение нескольких дней после открытия.

Натуральный сыр – это продукт без искусственных добавок, с коротким сроком хранения и чистым молочным составом. Если внимательно читать этикетки, оценивать внешний вид и запах, можно избежать некачественных подделок и наслаждаться настоящим вкусом сыра.

