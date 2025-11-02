Если хочется чего-то сладкого, но нет времени на сложные рецепты, этот вариант именно то, что нужно. Для приготовления нежного шоколадно-бананового десерта хватит всего двух простых ингредиентов. Он получается кремовым, насыщенным и прекрасно подходит как самостоятельный десерт или как начинка для блинов, тортов и тостов.

Идея приготовления элементарного десерта без выпекания из двух ингредиентов опубликована на странице фудблогера valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

шоколад черный – 2 плитки

бананы – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Шоколад растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, чтобы он стал жидким, но не перегрелся.

2. Бананы очистите и перебейте погружным блендером до состояния пюре.

3. Соедините оба ингредиента и тщательно перемешайте до однородной массы.

4. Полученный крем выложите в форму, застеленную пищевой пленкой, и поставьте в холодильник минимум на 4 часа. После охлаждения масса станет более густой и нежной по текстуре.

5. Такой десерт не нуждается в дополнительных добавках – натуральная сладость бананов и насыщенный вкус шоколада создают идеальный дуэт.

