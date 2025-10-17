Какой вкусный десерт приготовить из слив и орехов: интересное осеннее сочетание
Сочные сезонные сливы очень вкусно сочетаются с орехами. Из таких продуктов получается интересный сладкий десерт, который идеально подойдет и для праздничного стола, и на каждый день. А готовится элементарно.
Идея приготовления вкусного сливового десерта опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- сахар
- корица
- грецкие орехи
Способ приготовления:
1. Сливы помыть, надрезать пополам до середины.
2. Вынуть косточку.
3. На дно формы для запекания насыпать несколько ложек сахара.
4. Вставить в сливы по половинке ореха.
5. Выложить плотненько на противень.
6. Сверху в каждую сливку положить немного сахара.
7. Посыпать корицей и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут. Сливы должны пустить сок, который превратится в сироп
8. Вынуть, просто в форме немного полить сливы горячим сиропом, образовавшимся во время приготовления и оставить остыть и пропитаться сиропом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: