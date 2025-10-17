Какой вкусный десерт приготовить из слив и орехов: интересное осеннее сочетание

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
210
Какой вкусный десерт приготовить из слив и орехов: интересное осеннее сочетание

Сочные сезонные сливы очень вкусно сочетаются с орехами. Из таких продуктов получается интересный сладкий десерт, который идеально подойдет и для праздничного стола, и на каждый день. А готовится элементарно.

Идея приготовления вкусного сливового десерта опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Какой вкусный десерт приготовить из слив и орехов: интересное осеннее сочетание

Ингредиенты:

  • сахар
  • корица
  • грецкие орехи

Способ приготовления:

Какой вкусный десерт приготовить из слив и орехов: интересное осеннее сочетание

1. Сливы помыть, надрезать пополам до середины.

2. Вынуть косточку.

Какой вкусный десерт приготовить из слив и орехов: интересное осеннее сочетание

3. На дно формы для запекания насыпать несколько ложек сахара.

4. Вставить в сливы по половинке ореха.

Какой вкусный десерт приготовить из слив и орехов: интересное осеннее сочетание

5. Выложить плотненько на противень.

6. Сверху в каждую сливку положить немного сахара.

Какой вкусный десерт приготовить из слив и орехов: интересное осеннее сочетание

7. Посыпать корицей и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут. Сливы должны пустить сок, который превратится в сироп

8. Вынуть, просто в форме немного полить сливы горячим сиропом, образовавшимся во время приготовления и оставить остыть и пропитаться сиропом.

Какой вкусный десерт приготовить из слив и орехов: интересное осеннее сочетание

