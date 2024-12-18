Какой вкусный обед приготовить из слоеного теста: пригодятся грибы

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Какой вкусный обед приготовить из слоеного теста: пригодятся грибы

Слоеные пирожки – идеальный выбор для семейного обеда или праздничного стола. Ароматная грибная начинка в сочетании с нежным сливочным сыром придает пирожкам особый вкус, а хрустящее тесто довершает эту гармонию. Готовить их легко и быстро, а результат поразит даже самых требовательных гурманов.

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Пошаговым рецептом листовых пирожков с грибами поделилась фудблогерка Лилия с ником liliya.cooking в Instagram. Такой вкусник точно поразит всю вашу семью.

Какой вкусный обед приготовить из слоеного теста: пригодятся грибы

Ингредиенты:

  • слоеное тесто
  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • зелень (петрушка, укроп или по вкусу)
  • сливочный творог – 100 г
  • твердый сыр – 100 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный обед приготовить из слоеного теста: пригодятся грибы

1. Разморозьте слоеное тесто, если вы используете замороженное.

2. Шампиньоны почистите и нарежьте мелкими кубиками.

Какой вкусный обед приготовить из слоеного теста: пригодятся грибы

3. Лук мелко порежьте, измельчите зелень.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Какой вкусный обед приготовить из слоеного теста: пригодятся грибы

5. Обжарьте лук до прозрачности.

6. Добавьте к луку нарезанные шампиньоны.

7. Жарьте до полного испарения жидкости (примерно 7-10 минут).

8. Посолите, поперчите по вкусу и снимите с огня.

Какой вкусный обед приготовить из слоеного теста: пригодятся грибы

9. Добавьте зелень и хорошо перемешайте.

10. Раскатайте слоеное тесто на слегка присыпанной мукой поверхности.

11. Нарежьте тесто на прямоугольники или квадраты желаемого размера.

Какой вкусный обед приготовить из слоеного теста: пригодятся грибы

12. На каждый кусочек теста тонким слоем намажьте сливочный сыр, оставляя немного свободного места по краям.

13. На середину каждого кусочка теста со сливочным творогом выложите грибную начинку.

Какой вкусный обед приготовить из слоеного теста: пригодятся грибы

14. Посыпьте начинку тертым сыром. Смажьте тесто яйцом.

15. Поставьте противень в разогретую до 200°C духовку и выпекайте 20-25 минут, пока пирожки не станут румяными.

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