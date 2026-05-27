Какой вкусный пирог испечь с клубникой: рецепт на скорую руку
Клубничный пирог – один из самых простых сезонных десертов, который легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Благодаря сочной клубнике и нежному тесту выпечка получается ароматной, мягкой и очень вкусной. Особый вкус добавляет хрустящая сладкая крошка сверху, которая делает пирог еще более аппетитным. Такой десерт прекрасно подходит к чаю, кофе или семейному завтраку. А главное – на приготовление нужно совсем немного времени.
Идея приготовления вкусного клубничного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 100 г
- ваниль – по вкусу
- корица – по вкусу
- яйца – 2 шт.
- молоко – 70 мл.
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- клубника – по вкусу
- крахмал – 1 ст.л.
Ингредиенты для крошки:
- сливочное масло – 20 г
- мука – 20 г
- сахар – 15 г
Способ приготовления:
1. К мягкому сливочному маслу добавьте сахар, ваниль и щепотку корицы. Взбейте массу до однородной кремовой консистенции.
2. Постепенно добавьте яйца и хорошо перемешайте.
3. Влейте молоко, после чего всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите однородное мягкое тесто без комочков.
4. Форму для выпекания застелите пергаментом или смажьте маслом. Переложите тесто и равномерно распределите его по форме.
5. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками. Перемешайте ягоды с крахмалом. Если клубника недостаточно сладкая, добавьте немного сахара.
6. Выложите ягоды поверх теста.
7. Для приготовления крошки перетрите мягкое сливочное масло с мукой и сахаром до образования мелкой масляной крошки.
8. Посыпьте пирог подготовленной крошкой.
9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог примерно 45-50 минут до золотистой корочки.
10. Готовый клубничный пирог немного охладите перед подачей, чтобы начинка стала более нежной и ароматной.
