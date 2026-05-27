Клубничный пирог – один из самых простых сезонных десертов, который легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Благодаря сочной клубнике и нежному тесту выпечка получается ароматной, мягкой и очень вкусной. Особый вкус добавляет хрустящая сладкая крошка сверху, которая делает пирог еще более аппетитным. Такой десерт прекрасно подходит к чаю, кофе или семейному завтраку. А главное – на приготовление нужно совсем немного времени.

Идея приготовления вкусного клубничного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 100 г

сахар – 100 г

ваниль – по вкусу

корица – по вкусу

яйца – 2 шт.

молоко – 70 мл.

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

клубника – по вкусу

крахмал – 1 ст.л.

Ингредиенты для крошки:

сливочное масло – 20 г

мука – 20 г

сахар – 15 г

Способ приготовления:

1. К мягкому сливочному маслу добавьте сахар, ваниль и щепотку корицы. Взбейте массу до однородной кремовой консистенции.

2. Постепенно добавьте яйца и хорошо перемешайте.

3. Влейте молоко, после чего всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите однородное мягкое тесто без комочков.

4. Форму для выпекания застелите пергаментом или смажьте маслом. Переложите тесто и равномерно распределите его по форме.

5. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками. Перемешайте ягоды с крахмалом. Если клубника недостаточно сладкая, добавьте немного сахара.

6. Выложите ягоды поверх теста.

7. Для приготовления крошки перетрите мягкое сливочное масло с мукой и сахаром до образования мелкой масляной крошки.

8. Посыпьте пирог подготовленной крошкой.

9. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог примерно 45-50 минут до золотистой корочки.

10. Готовый клубничный пирог немного охладите перед подачей, чтобы начинка стала более нежной и ароматной.

