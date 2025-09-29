Какой вкусный пирог приготовить из слоеного теста: рецепт с курицей и грибами
Ароматный пирог из слоеного теста – это блюдо, которое всегда выручает, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и одновременно эффектное. Сочетание нежной курицы и сочных грибов делает его идеальным выбором для обеда, ужина или даже праздничного стола. Такой пирог готовится без лишних усилий, а результат получается удачным.
Идея приготовления сытного пирога из слоеного теста опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – 400 г
- куриное филе – 300 г
- грибы – 150 г
- лук – 120 г
- моцарелла – 40 г
- крем-сыр – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- соль, перец, паприка – по вкусу
- кунжут – для посыпки
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте мелко нарезанный лук примерно 5 минут.
2. Добавьте кусочки куриного филе, приправьте солью, перцем и паприкой, жарьте еще 7 минут, постоянно перемешивая.
3. Затем добавьте грибы, продолжайте готовить еще 10 минут, пока они не станут мягкими. Когда начинка будет готова, снимите с огня и смешайте ее с крем-сыром.
4. Слоеное тесто раскатайте и сделайте надрезы по диагонали с обеих сторон.
5. Выложите начинку посередине, присыпьте тертой моцареллой и заверните края, чередуя полоски теста. Сверху смажьте пирог взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
6. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут, пока тесто не станет золотистым и румяным.
