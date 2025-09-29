Ароматный пирог из слоеного теста – это блюдо, которое всегда выручает, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и одновременно эффектное. Сочетание нежной курицы и сочных грибов делает его идеальным выбором для обеда, ужина или даже праздничного стола. Такой пирог готовится без лишних усилий, а результат получается удачным.

Идея приготовления сытного пирога из слоеного теста опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 400 г

куриное филе – 300 г

грибы – 150 г

лук – 120 г

моцарелла – 40 г

крем-сыр – 200 г

яйцо – 1 шт.

соль, перец, паприка – по вкусу

кунжут – для посыпки

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте мелко нарезанный лук примерно 5 минут.

2. Добавьте кусочки куриного филе, приправьте солью, перцем и паприкой, жарьте еще 7 минут, постоянно перемешивая.

3. Затем добавьте грибы, продолжайте готовить еще 10 минут, пока они не станут мягкими. Когда начинка будет готова, снимите с огня и смешайте ее с крем-сыром.

4. Слоеное тесто раскатайте и сделайте надрезы по диагонали с обеих сторон.

5. Выложите начинку посередине, присыпьте тертой моцареллой и заверните края, чередуя полоски теста. Сверху смажьте пирог взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

6. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут, пока тесто не станет золотистым и румяным.

