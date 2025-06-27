Какой вкусный пирог приготовить на обед: рецепт из теста фило: рецепт из теста фило
Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйте тесто фило. Его можно совместить с фаршем, разнообразными сочными сезонными овощами. У вас получится вкусный пирог, которого точно хватит на всех.
Идея приготовления сытного пирога с овощами и фаршем на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia masiuk в Instagram. Вымешивать вам ничего не придется, что значительно экономит время.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- лук – 2 шт.
- картофель – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- соль, перец
- специи – по вкусу
- тесто фило
- масло
Способ приготовления:
1. Обжарить фарш.
2. Добавить овощи, лук, перец, натертую морковь, картофель и специи.
3. Накрыть крышкой и тушить.
4. В форму для запекания выложить слой теста фило.
5. Смазать сливочным маслом и выложить половину фарша.
6. Повторяем еще раз.
7. Верхний слой теста красиво завернуть и смазать маслом, посыпать конжутом и отправить выпекаться при температуре 180 градусов 20 минут.
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