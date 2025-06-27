Какой вкусный пирог приготовить на обед: рецепт из теста фило: рецепт из теста фило

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
33
Какой вкусный пирог приготовить на обед: рецепт из теста фило: рецепт из теста фило

Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйте тесто фило. Его можно совместить с фаршем, разнообразными сочными сезонными овощами. У вас получится вкусный пирог, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления сытного пирога с овощами и фаршем на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia masiuk в Instagram. Вымешивать вам ничего не придется, что значительно экономит время.

Какой вкусный пирог приготовить на обед: рецепт из теста фило: рецепт из теста фило

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • лук – 2 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • соль, перец
  • специи – по вкусу
  • тесто фило
  • масло

Способ приготовления:

Какой вкусный пирог приготовить на обед: рецепт из теста фило: рецепт из теста фило

1. Обжарить фарш.

2. Добавить овощи, лук, перец, натертую морковь, картофель и специи.

Какой вкусный пирог приготовить на обед: рецепт из теста фило: рецепт из теста фило

3. Накрыть крышкой и тушить.

4. В форму для запекания выложить слой теста фило.

Какой вкусный пирог приготовить на обед: рецепт из теста фило: рецепт из теста фило

5. Смазать сливочным маслом и выложить половину фарша.

6. Повторяем еще раз.

Какой вкусный пирог приготовить на обед: рецепт из теста фило: рецепт из теста фило

7. Верхний слой теста красиво завернуть и смазать маслом, посыпать конжутом и отправить выпекаться при температуре 180 градусов 20 минут.

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