Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйте тесто фило. Его можно совместить с фаршем, разнообразными сочными сезонными овощами. У вас получится вкусный пирог, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления сытного пирога с овощами и фаршем на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yuliia masiuk в Instagram. Вымешивать вам ничего не придется, что значительно экономит время.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

лук – 2 шт.

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт.

соль, перец

специи – по вкусу

тесто фило

масло

Способ приготовления:

1. Обжарить фарш.

2. Добавить овощи, лук, перец, натертую морковь, картофель и специи.

3. Накрыть крышкой и тушить.

4. В форму для запекания выложить слой теста фило.

5. Смазать сливочным маслом и выложить половину фарша.

6. Повторяем еще раз.

7. Верхний слой теста красиво завернуть и смазать маслом, посыпать конжутом и отправить выпекаться при температуре 180 градусов 20 минут.

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