Какой вкусный пирог приготовить с абрикосами: идеальный вариант выпечки к чаю
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В сезон абрикосов особенно хочется готовить простые домашние десерты, которые не требуют много времени и сложных ингредиентов. Пирог с абрикосами получается нежным, ароматным и прекрасно подходит к чаю или кофе. Его можно подавать как на семейный ужин, так и к приходу гостей. А если абрикосов нет под рукой, их легко заменить другими сезонными фруктами или ягодами.
Идея приготовления вкусного пирога с абрикосами к чаю опубликована на странице valerikiry в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г (растопленное)
- сахар – 200 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 180 г
- подсолнечное масло – 20 мл.
- лимонная цедра – с 1 лимона
- лимонный сок – из 1 лимона
- сода – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 280 г
- абрикосы – 6-8 шт.
- миндальные лепестки – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром до образования светлой и пышной массы. Это сделает пирог более воздушным.
2. Добавьте в смесь растопленное сливочное масло, подсолнечное масло, сметану и натертую лимонную цедру. Хорошо перемешайте до однородности.
3. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем, просейте и постепенно введите в жидкую основу, постоянно помешивая.
4. Смешайте соду с лимонным соком и добавьте в тесто. После этого еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты.
5. Форму для выпечки застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности.
6. Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте пополам или дольками. Выложите фрукты сверху на тесто и посыпьте миндальными лепестками.
7. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна оставаться сухой.
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