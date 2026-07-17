В сезон абрикосов особенно хочется готовить простые домашние десерты, которые не требуют много времени и сложных ингредиентов. Пирог с абрикосами получается нежным, ароматным и прекрасно подходит к чаю или кофе. Его можно подавать как на семейный ужин, так и к приходу гостей. А если абрикосов нет под рукой, их легко заменить другими сезонными фруктами или ягодами.

Идея приготовления вкусного пирога с абрикосами к чаю опубликована на странице valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г (растопленное)

сахар – 200 г

яйца – 3 шт.

сметана – 180 г

подсолнечное масло – 20 мл.

лимонная цедра – с 1 лимона

лимонный сок – из 1 лимона

сода – 1 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 280 г

абрикосы – 6-8 шт.

миндальные лепестки – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром до образования светлой и пышной массы. Это сделает пирог более воздушным.

2. Добавьте в смесь растопленное сливочное масло, подсолнечное масло, сметану и натертую лимонную цедру. Хорошо перемешайте до однородности.

3. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем, просейте и постепенно введите в жидкую основу, постоянно помешивая.

4. Смешайте соду с лимонным соком и добавьте в тесто. После этого еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты.

5. Форму для выпечки застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности.

6. Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте пополам или дольками. Выложите фрукты сверху на тесто и посыпьте миндальными лепестками.

7. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна оставаться сухой.

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