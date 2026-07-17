Какой вкусный пирог приготовить с абрикосами: идеальный вариант выпечки к чаю

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
276
Какой вкусный пирог приготовить с абрикосами: идеальный вариант выпечки к чаю
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В сезон абрикосов особенно хочется готовить простые домашние десерты, которые не требуют много времени и сложных ингредиентов. Пирог с абрикосами получается нежным, ароматным и прекрасно подходит к чаю или кофе. Его можно подавать как на семейный ужин, так и к приходу гостей. А если абрикосов нет под рукой, их легко заменить другими сезонными фруктами или ягодами.

Идея приготовления вкусного пирога с абрикосами к чаю опубликована на странице valerikiry в Instagram.

Какой вкусный пирог приготовить с абрикосами: идеальный вариант выпечки к чаю

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100 г (растопленное)
  • сахар – 200 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 180 г
  • подсолнечное масло – 20 мл.
  • лимонная цедра – с 1 лимона
  • лимонный сок – из 1 лимона
  • сода – 1 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 280 г
  • абрикосы – 6-8 шт.
  • миндальные лепестки – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный пирог приготовить с абрикосами: идеальный вариант выпечки к чаю

1. Взбейте яйца с сахаром до образования светлой и пышной массы. Это сделает пирог более воздушным.

2. Добавьте в смесь растопленное сливочное масло, подсолнечное масло, сметану и натертую лимонную цедру. Хорошо перемешайте до однородности.

Какой вкусный пирог приготовить с абрикосами: идеальный вариант выпечки к чаю

3. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем, просейте и постепенно введите в жидкую основу, постоянно помешивая.

4. Смешайте соду с лимонным соком и добавьте в тесто. После этого еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты.

5. Форму для выпечки застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности.

Какой вкусный пирог приготовить с абрикосами: идеальный вариант выпечки к чаю

6. Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте пополам или дольками. Выложите фрукты сверху на тесто и посыпьте миндальными лепестками.

7. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35–40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна оставаться сухой.

Какой вкусный пирог приготовить с абрикосами: идеальный вариант выпечки к чаю

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