С курицей можно приготовить много разнообразных сытных и одновременно диетических блюд. Например, вкусный пирог, которого точно хватит на всю семью.

Идея приготовления сытного пирога с курицей опубликована на странице фудблогера aprilparadise в Instagram.

Ингредиенты:

200 г отварного куриного филе

3 вареных яйца

30 г сыра

зеленый лук

соль, перец

Ингредиенты для теста:

1 яйцо

150 г йогурта

3 ст.л. муки

1 ч.л. разрыхлителя

специи

Способ приготовления:

1. Яйца и курицу нарезать кубиком.

2. Лук измельчить, сыр натереть.

3. Замешать тесто, добавить начинку.

4. Переложить в форму для запекания.

5. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 35-40 минут.

