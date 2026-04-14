Какой вкусный пирог приготовить с курицей: понадобится минимум ингредиентов
С курицей можно приготовить много разнообразных сытных и одновременно диетических блюд. Например, вкусный пирог, которого точно хватит на всю семью.
Идея приготовления сытного пирога с курицей опубликована на странице фудблогера aprilparadise в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 г отварного куриного филе
- 3 вареных яйца
- 30 г сыра
- зеленый лук
- соль, перец
Ингредиенты для теста:
- 1 яйцо
- 150 г йогурта
- 3 ст.л. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- специи
Способ приготовления:
1. Яйца и курицу нарезать кубиком.
2. Лук измельчить, сыр натереть.
3. Замешать тесто, добавить начинку.
4. Переложить в форму для запекания.
5. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 35-40 минут.
