Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Какой вкусный пирог приготовить с курицей: понадобится минимум ингредиентов

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
24
С курицей можно приготовить много разнообразных сытных и одновременно диетических блюд. Например, вкусный пирог, которого точно хватит на всю семью.

Идея приготовления сытного пирога с курицей опубликована на странице фудблогера aprilparadise в Instagram.

Ингредиенты:

  • 200 г отварного куриного филе
  • 3 вареных яйца
  • 30 г сыра
  • зеленый лук
  • соль, перец

Ингредиенты для теста:

  • 1 яйцо
  • 150 г йогурта
  • 3 ст.л. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • специи

Способ приготовления:

1. Яйца и курицу нарезать кубиком.

2. Лук измельчить, сыр натереть.

3. Замешать тесто, добавить начинку.

4. Переложить в форму для запекания.

5. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 35-40 минут.

