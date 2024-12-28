Если вам надоели устаревшие "Шуба" и винегрет, но салаты со свеклой все еще нравятся, советуем обратить внимание на этот рецепт. Он будет идеально подойдет людям, которые любят этот овощ.

Видео дня

Как приготовить вкусный салат из свеклы, чтобы он не походил на своих популярных предшественников, в Instagram рассказала фудблогер с ником lady stegantseva. Она утверждает, что этот салат будет хорошо смотреться даже на новогоднем столе.

Ингредиенты

Свекла

Куриное филе

Маринованные огурцы

Ингредиенты для соуса

Яйца вареные

Масло оливковое

Горчица

Чеснок

Соевый соус или соль

Способ приготовления

1. Свеклу моем, отрезаем хвостики, смазываем оливковым маслом, выкладываем в форму для запекания, накрываем фольгой и запекаем в духовке до готовности.

2. Куриное филе смазываем любимыми специями, выкладываем в форму для запекания, накрываем фольгой и запекаем в духовке до готовности.

3. Готовую свеклу чистим и нарезаем соломкой.

4. Куриное филе нарезаем кубиком и добавляем к свекле.

5. Добавляем маринованные огурцы, нарезанные соломкой и тщательно перемешиваем.

6. Готовим заправку. Масло, горчицу, вареные яйца, чеснок и соевый соус или соль, перебиваем в блендере до однородности.

7. Заправляем салат и подаем на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: