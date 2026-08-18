Какой вкусный салат приготовить из баклажанов: рецепт на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
30
Рецепт салата с баклажанами
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Салат с баклажанами и помидорами легко приготовить из простых продуктов. Овощи хорошо сочетаются с твёрдым сыром, чесноком и нежной заправкой. Такой салат можно приготовить для обычного ужина или подать к праздничному столу. Готовится он без сложных этапов и не требует много времени.

Идея приготовления вкусного салата с баклажанами опубликована на странице veronika food.food в Instagram.

Рецепт салата с баклажанами

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • большой розовый помидор – 1 шт.
  • твёрдый сыр – 100 г
  • петрушка – по вкусу
  • чеснок – 1 зубчик
  • майонез – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • растительное масло – для приготовления баклажанов

Способ приготовления:

Смешиваем помидоры и баклажаны

1. Баклажаны помойте и нарежьте крупными кусочками. Переложите в миску, добавьте немного соли и масла, после чего хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт заправкой.

2. Подготовленные баклажаны обжарьте на сковороде до мягкости и появления румяной корочки. Также их можно запечь в духовке или приготовить в аэрогриле. Готовые овощи оставьте на несколько минут остывать.

Добавляем сыр и зелень

3. Помидор нарежьте примерно такими же кусочками. Твердый сыр натрите на крупной терке, а петрушку мелко нарежьте. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.

4. Охлажденные баклажаны переложите в салатник. Добавьте помидоры, тертый сыр, петрушку и чеснок. Заправьте майонезом и, при необходимости, немного посолите.

5. Аккуратно перемешайте салат, чтобы сохранить форму кусочков овощей. Подавать его можно сразу после приготовления или немного охладить в холодильнике.

Готовый салат

6. Такой салат с баклажанами и помидорами хорошо дополняет мясные блюда, картофель или другие гарниры. Для праздничной подачи его можно переложить в красивую салатницу и украсить свежей зеленью.

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