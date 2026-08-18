Какой вкусный салат приготовить из баклажанов: рецепт на каждый день и для праздничного стола
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Салат с баклажанами и помидорами легко приготовить из простых продуктов. Овощи хорошо сочетаются с твёрдым сыром, чесноком и нежной заправкой. Такой салат можно приготовить для обычного ужина или подать к праздничному столу. Готовится он без сложных этапов и не требует много времени.
Идея приготовления вкусного салата с баклажанами опубликована на странице veronika food.food в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- большой розовый помидор – 1 шт.
- твёрдый сыр – 100 г
- петрушка – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
- майонез – по вкусу
- соль – по вкусу
- растительное масло – для приготовления баклажанов
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте и нарежьте крупными кусочками. Переложите в миску, добавьте немного соли и масла, после чего хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт заправкой.
2. Подготовленные баклажаны обжарьте на сковороде до мягкости и появления румяной корочки. Также их можно запечь в духовке или приготовить в аэрогриле. Готовые овощи оставьте на несколько минут остывать.
3. Помидор нарежьте примерно такими же кусочками. Твердый сыр натрите на крупной терке, а петрушку мелко нарежьте. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
4. Охлажденные баклажаны переложите в салатник. Добавьте помидоры, тертый сыр, петрушку и чеснок. Заправьте майонезом и, при необходимости, немного посолите.
5. Аккуратно перемешайте салат, чтобы сохранить форму кусочков овощей. Подавать его можно сразу после приготовления или немного охладить в холодильнике.
6. Такой салат с баклажанами и помидорами хорошо дополняет мясные блюда, картофель или другие гарниры. Для праздничной подачи его можно переложить в красивую салатницу и украсить свежей зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: