Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: рецепт за 5 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: рецепт за 5 минут

Фиолетовая капуста – замечательная основа для домашнего салата. Для такого блюда вам понадобится всего четыре ингредиента. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления салата из синей капусты за 5 минут опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: рецепт за 5 минут

Ингредиенты:

  • синяя капуста
  • огурец соленый
  • кукуруза
  • сметана/майонез

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: рецепт за 5 минут

1. Синюю капусту измельчить.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: рецепт за 5 минут

2. Выложить в глубокую миску.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: рецепт за 5 минут

3. Посолить и отжать.

4. Высыпать кукурузу и нарезанные соленые огурцы.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: рецепт за 5 минут

5. Заправляем майонезом или сметаной и смакуем).

