Фиолетовая капуста – замечательная основа для домашнего салата. Для такого блюда вам понадобится всего четыре ингредиента. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления салата из синей капусты за 5 минут опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

синяя капуста

огурец соленый

кукуруза

сметана/майонез

Способ приготовления:

1. Синюю капусту измельчить.

2. Выложить в глубокую миску.

3. Посолить и отжать.

4. Высыпать кукурузу и нарезанные соленые огурцы.

5. Заправляем майонезом или сметаной и смакуем).

