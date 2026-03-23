Все рецепты
Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: рецепт за 5 минут
Фиолетовая капуста – замечательная основа для домашнего салата. Для такого блюда вам понадобится всего четыре ингредиента. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления салата из синей капусты за 5 минут опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- синяя капуста
- огурец соленый
- кукуруза
- сметана/майонез
Способ приготовления:
1. Синюю капусту измельчить.
2. Выложить в глубокую миску.
3. Посолить и отжать.
4. Высыпать кукурузу и нарезанные соленые огурцы.
5. Заправляем майонезом или сметаной и смакуем).
