Куриная печень – очень питательный продукт, из которого можа сделать паштет, потушить или пожарить. Также с этим мясом получается вкусный салат. Он бюджетный и не требует много вашего времени.

Видео дня

Идея приготовления вкусного салата из куриной печени опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 крупный

морковь – 2 шт.

консервированный зеленый горошек – 1 банка

майонез – по вкусу

соль, черный перец – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

сливочное масло или масло и немного сахара – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Отварить печень.

2. Почистить от лишнего, залить водой, добавить лавровый лист и соль.

3. Варить до готовности.

4. Затем слить воду, охладить и нарезать соломкой.

5. Обжарить овощи.

6. Лук мелко нарезать кубиком, морковь натереть на терке.

7. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, соль, немного сахара и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности.

8. Дать остыть.

9. В большую миску выложить печень, добавить охлажденную зажарку, зеленый горошек.

10. Приправить черным перцем, добавить майонез и хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: