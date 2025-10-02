Какой вкусный салат приготовить из куриной печени: бюджетный рецепт
Куриная печень – очень питательный продукт, из которого можа сделать паштет, потушить или пожарить. Также с этим мясом получается вкусный салат. Он бюджетный и не требует много вашего времени.
Идея приготовления вкусного салата из куриной печени опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук – 1 крупный
- морковь – 2 шт.
- консервированный зеленый горошек – 1 банка
- майонез – по вкусу
- соль, черный перец – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- сливочное масло или масло и немного сахара – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Отварить печень.
2. Почистить от лишнего, залить водой, добавить лавровый лист и соль.
3. Варить до готовности.
4. Затем слить воду, охладить и нарезать соломкой.
5. Обжарить овощи.
6. Лук мелко нарезать кубиком, морковь натереть на терке.
7. Обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, соль, немного сахара и тушить под крышкой на маленьком огне до готовности.
8. Дать остыть.
9. В большую миску выложить печень, добавить охлажденную зажарку, зеленый горошек.
10. Приправить черным перцем, добавить майонез и хорошо перемешать.
