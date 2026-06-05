Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: для заправки соедините греческий йогурт и майонез

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
948
Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: для заправки соедините греческий йогурт и майонез
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Молодая капуста прекрасно подходит для легких сезонных салатов, которые можно подавать как к мясным блюдам, так и как самостоятельную закуску. Особый вкус такому блюду придает нежная кремовая заправка, которая удачно сочетает свежесть овощей и легкую пикантность специй. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Салат получается хрустящим, сочным и очень аппетитным.

Идея приготовления вкусного салата из молодой капусты опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: для заправки соедините греческий йогурт и майонез

Ингредиенты:

  • молодая капуста – 500 г
  • морковь – 1 большая штука
  • редиска – 5-6 шт.

Для заправки:

  • греческий йогурт – 250 г
  • майонез – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • укроп – 2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу
  • сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: для заправки соедините греческий йогурт и майонез

1. Молодую капусту тонко нашинкуйте и переложите в большую миску.

2. По желанию можно слегка помять ее руками с небольшим количеством соли, чтобы она стала более нежной.

3. Морковь натрите на терке, лучше всего подойдет терка для корейской моркови.

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: для заправки соедините греческий йогурт и майонез

4. Редис нарежьте тонкими кружочками или полукольцами.

5. Для соуса смешайте греческий йогурт, майонез, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп.

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: для заправки соедините греческий йогурт и майонез

6. Добавьте к заправке соль, черный перец и небольшое количество сахара.

7. Хорошо перемешайте до однородности.

8. Соедините подготовленные овощи с соусом и тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.

Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: для заправки соедините греческий йогурт и майонез

9. Поставьте салат в холодильник на 15-20 минут. За это время овощи пропитаются соусом, а вкус станет более насыщенным.

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