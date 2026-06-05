Молодая капуста прекрасно подходит для легких сезонных салатов, которые можно подавать как к мясным блюдам, так и как самостоятельную закуску. Особый вкус такому блюду придает нежная кремовая заправка, которая удачно сочетает свежесть овощей и легкую пикантность специй. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Салат получается хрустящим, сочным и очень аппетитным.

Идея приготовления вкусного салата из молодой капусты опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

молодая капуста – 500 г

морковь – 1 большая штука

редиска – 5-6 шт.

Для заправки:

греческий йогурт – 250 г

майонез – 2 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

укроп – 2 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Молодую капусту тонко нашинкуйте и переложите в большую миску.

2. По желанию можно слегка помять ее руками с небольшим количеством соли, чтобы она стала более нежной.

3. Морковь натрите на терке, лучше всего подойдет терка для корейской моркови.

4. Редис нарежьте тонкими кружочками или полукольцами.

5. Для соуса смешайте греческий йогурт, майонез, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп.

6. Добавьте к заправке соль, черный перец и небольшое количество сахара.

7. Хорошо перемешайте до однородности.

8. Соедините подготовленные овощи с соусом и тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.

9. Поставьте салат в холодильник на 15-20 минут. За это время овощи пропитаются соусом, а вкус станет более насыщенным.

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