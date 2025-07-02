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Какой вкусный салат приготовить из свеклы: вы справитесь с блюдом за считанные минуты
Салат из свеклы – очень питательное и простое в приготовлении блюдо. К тому же, бюджетное. Просто нарежьте необходимые ингредиенты, соедините их с заправкой и наслаждайтесь простым блюдом без хлопот.
Идея приготовления салата из свеклы за 5 минут опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Ингредиент:
- свекла запеченная или отварная – 200 г
- яйца отварные – 3 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сыр фета – 150 г
- зеленый горошек (консервированный или отварной) – 150 г
- соль, перец – по вкусу
- сметана или майонез – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свеклу предварительно отварить или запечь.
2. Отварить яйца.
3. Нарезать сыр.
4. Нарезать овощи и яйца (охлажденные).
5. Соединить подготовленные ингредиенты в миске.
6. Добавить горошек и чеснок.
7. Добавить сметану или майонез.
8. Все хорошо перемешиваем и подаем салат.
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