Салат из свеклы – очень питательное и простое в приготовлении блюдо. К тому же, бюджетное. Просто нарежьте необходимые ингредиенты, соедините их с заправкой и наслаждайтесь простым блюдом без хлопот.

Идея приготовления салата из свеклы за 5 минут опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Ингредиент:

свекла запеченная или отварная – 200 г

яйца отварные – 3 шт.

чеснок – 2 зубчика

сыр фета – 150 г

зеленый горошек (консервированный или отварной) – 150 г

соль, перец – по вкусу

сметана или майонез – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу предварительно отварить или запечь.

2. Отварить яйца.

3. Нарезать сыр.

4. Нарезать овощи и яйца (охлажденные).

5. Соединить подготовленные ингредиенты в миске.

6. Добавить горошек и чеснок.

7. Добавить сметану или майонез.

8. Все хорошо перемешиваем и подаем салат.

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