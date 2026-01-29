Отварную свёклу можно использовать для приготовления вкусного салата. Сочетайте овощ с варёными яйцами, а также твёрдым сыром. Заправляется блюдо майонезом.

Идея приготовления вкусного салата из свёклы опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко в Instagram.

Ингредиенты:

свёкла варёная – 1-2 шт.

яйца варёные – 2-3 шт.

сыр твёрдый – 100 г

майонез (или сметана / греческий йогурт) – 3 ст.л.

лимонный сок – по вкусу

чеснок – 1-2 зубчика (по желанию)

орехи – 50 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Варёную или запечённую свёклу натереть на тёрке.

2. Натереть сыр и яйца.

3. Добавить их к свёкле.

4. Измельчить обжаренные орехи.

5. Добавить майонез и измельчённый чеснок.

6. Довести салат до вкуса и хорошо перемешать.

