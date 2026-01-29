Все рецепты
Какой вкусный салат приготовить из свеклы: заправляется майонезом
Отварную свёклу можно использовать для приготовления вкусного салата. Сочетайте овощ с варёными яйцами, а также твёрдым сыром. Заправляется блюдо майонезом.
Идея приготовления вкусного салата из свёклы опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко в Instagram.
Ингредиенты:
- свёкла варёная – 1-2 шт.
- яйца варёные – 2-3 шт.
- сыр твёрдый – 100 г
- майонез (или сметана / греческий йогурт) – 3 ст.л.
- лимонный сок – по вкусу
- чеснок – 1-2 зубчика (по желанию)
- орехи – 50 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Варёную или запечённую свёклу натереть на тёрке.
2. Натереть сыр и яйца.
3. Добавить их к свёкле.
4. Измельчить обжаренные орехи.
5. Добавить майонез и измельчённый чеснок.
6. Довести салат до вкуса и хорошо перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: