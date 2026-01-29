Какой вкусный салат приготовить из свеклы: заправляется майонезом

Отварную свёклу можно использовать для приготовления вкусного салата. Сочетайте овощ с варёными яйцами, а также твёрдым сыром. Заправляется блюдо майонезом.

Идея приготовления вкусного салата из свёклы опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко в Instagram.

Ингредиенты:

  • свёкла варёная – 1-2 шт.
  • яйца варёные – 2-3 шт.
  • сыр твёрдый – 100 г
  • майонез (или сметана / греческий йогурт) – 3 ст.л.
  • лимонный сок – по вкусу
  • чеснок – 1-2 зубчика (по желанию)
  • орехи – 50 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Варёную или запечённую свёклу натереть на тёрке.

2. Натереть сыр и яйца.

3. Добавить их к свёкле.

4. Измельчить обжаренные орехи.

5. Добавить майонез и измельчённый чеснок.

6. Довести салат до вкуса и хорошо перемешать.

