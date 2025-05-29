Салат – легкий и питательный вариант обеда. Нужно только выбрать правильные ингредиенты для такого блюда. Можно соединить сочные овощи и мясо, а также добавить фрукты. От майонеза стоит отказаться, чтобы салат не был жирным.

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Идея приготовления сытного салата с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт. или 4 филе бедра

персик или зеленое яблоко – 1 шт.

красный лук – 1 средний

сливочное масло – 10 г

соевый соус – 20 мл.

тимьян – 2-3 веточки

чай – 2 пакетика

горчица в зернах – 1 ч.л.

сок ¼ апельсина

оливковое масло – 1 ч.л.

руккола, помидоры черри – по вкусу

Способ приготовления:

1. Курицу нарезать.

2. Обжарить до золотистой корочки.

3. Отдельно обжарить лук и персик (или яблоко) на сливочном масле.

4. Вернуть курицу, добавить соевый соус и карамелизировать.

5. Полить 1 пакетиком "клюква-лайм-мята", добавить немного воды и тимьян, тушить 5 минут.

6. Смешать горчицу, сок апельсина и оливковое для заправки.

7. На подушку из рукколы выложить черри, курицу с персиком и луком.

8. Полить заправкой.

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