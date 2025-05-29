Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком

Салат – легкий и питательный вариант обеда. Нужно только выбрать правильные ингредиенты для такого блюда. Можно соединить сочные овощи и мясо, а также добавить фрукты. От майонеза стоит отказаться, чтобы салат не был жирным.

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Идея приготовления сытного салата с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Получится очень вкусно.

Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт. или 4 филе бедра
  • персик или зеленое яблоко – 1 шт.
  • красный лук – 1 средний
  • сливочное масло – 10 г
  • соевый соус – 20 мл.
  • тимьян – 2-3 веточки
  • чай – 2 пакетика
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • сок ¼ апельсина
  • оливковое масло – 1 ч.л.
  • руккола, помидоры черри – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком

1. Курицу нарезать.

2. Обжарить до золотистой корочки.

Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком

3. Отдельно обжарить лук и персик (или яблоко) на сливочном масле.

4. Вернуть курицу, добавить соевый соус и карамелизировать.

Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком

5. Полить 1 пакетиком "клюква-лайм-мята", добавить немного воды и тимьян, тушить 5 минут.

Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком

6. Смешать горчицу, сок апельсина и оливковое для заправки.

Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком

7. На подушку из рукколы выложить черри, курицу с персиком и луком.

Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком

8. Полить заправкой.

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