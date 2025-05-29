Какой вкусный салат приготовить на обед: интересный рецепт с курицей и яблоком
Салат – легкий и питательный вариант обеда. Нужно только выбрать правильные ингредиенты для такого блюда. Можно соединить сочные овощи и мясо, а также добавить фрукты. От майонеза стоит отказаться, чтобы салат не был жирным.
Идея приготовления сытного салата с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт. или 4 филе бедра
- персик или зеленое яблоко – 1 шт.
- красный лук – 1 средний
- сливочное масло – 10 г
- соевый соус – 20 мл.
- тимьян – 2-3 веточки
- чай – 2 пакетика
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- сок ¼ апельсина
- оливковое масло – 1 ч.л.
- руккола, помидоры черри – по вкусу
Способ приготовления:
1. Курицу нарезать.
2. Обжарить до золотистой корочки.
3. Отдельно обжарить лук и персик (или яблоко) на сливочном масле.
4. Вернуть курицу, добавить соевый соус и карамелизировать.
5. Полить 1 пакетиком "клюква-лайм-мята", добавить немного воды и тимьян, тушить 5 минут.
6. Смешать горчицу, сок апельсина и оливковое для заправки.
7. На подушку из рукколы выложить черри, курицу с персиком и луком.
8. Полить заправкой.
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