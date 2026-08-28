Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: майонез не понадобится
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В сезон баклажанов хочется готовить из них как можно больше простых блюд. Один из удачных вариантов – салат с жареными баклажанами, сочными помидорами и свежей зеленью. Его можно подать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к обеду или ужину. Такой салат готовится довольно быстро, а майонез для заправки не понадобится.
Идея приготовления вкусного салата с баклажанами опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л. для жарки и немного для заправки.
- репчатый лук – 1 шт.
- помидоры – 3 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- свежая зелень – 30 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны хорошо промойте, срежьте плодоножки и нарежьте овощи небольшими кубиками. Посолите, добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл все кусочки.
2. Разогрейте на сковороде масло и выложите баклажаны. Жарьте их на среднем или чуть более сильном огне около 10 минут, время от времени перемешивая. Кусочки должны стать мягкими внутри и хорошо подрумяниться снаружи.
3. Пока баклажаны готовятся, подготовьте овощи для салата. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Помидоры нарежьте средними кусочками. Чеснок измельчите ножом, натрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Зелень мелко порубите.
4. Переложите помидоры, лук, чеснок и зелень в глубокую миску. Добавьте соль, яблочный уксус и немного масла. Аккуратно перемешайте, чтобы помидоры не выделили слишком много сока.
5. Готовые баклажаны немного остудите и выложите поверх овощной смеси. Перемешивать салат сразу не обязательно: можно оставить его так, чтобы хрустящие кусочки баклажанов оставались сверху.
6. Оставьте салат примерно на 10 минут. За это время помидоры, лук и зелень пропитаются лёгкой кисловатой заправкой, а вкусы овощей хорошо сочетаются.
7. Такой салат с жареными баклажанами лучше всего подавать свежим. По желанию перед подачей его можно дополнить ещё небольшим количеством зелени.
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