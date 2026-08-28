Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: майонез не понадобится

В сезон баклажанов хочется готовить из них как можно больше простых блюд. Один из удачных вариантов – салат с жареными баклажанами, сочными помидорами и свежей зеленью. Его можно подать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к обеду или ужину. Такой салат готовится довольно быстро, а майонез для заправки не понадобится.

Идея приготовления вкусного салата с баклажанами опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л. для жарки и немного для заправки.

репчатый лук – 1 шт.

помидоры – 3 шт.

чеснок – 2 зубчика

яблочный уксус – 1 ст.л.

свежая зелень – 30 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны хорошо промойте, срежьте плодоножки и нарежьте овощи небольшими кубиками. Посолите, добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл все кусочки.

2. Разогрейте на сковороде масло и выложите баклажаны. Жарьте их на среднем или чуть более сильном огне около 10 минут, время от времени перемешивая. Кусочки должны стать мягкими внутри и хорошо подрумяниться снаружи.

3. Пока баклажаны готовятся, подготовьте овощи для салата. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Помидоры нарежьте средними кусочками. Чеснок измельчите ножом, натрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Зелень мелко порубите.

4. Переложите помидоры, лук, чеснок и зелень в глубокую миску. Добавьте соль, яблочный уксус и немного масла. Аккуратно перемешайте, чтобы помидоры не выделили слишком много сока.

5. Готовые баклажаны немного остудите и выложите поверх овощной смеси. Перемешивать салат сразу не обязательно: можно оставить его так, чтобы хрустящие кусочки баклажанов оставались сверху.

6. Оставьте салат примерно на 10 минут. За это время помидоры, лук и зелень пропитаются лёгкой кисловатой заправкой, а вкусы овощей хорошо сочетаются.

7. Такой салат с жареными баклажанами лучше всего подавать свежим. По желанию перед подачей его можно дополнить ещё небольшим количеством зелени.

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