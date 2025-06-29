Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
480
Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом

Если в вашем холодильнике уже давно стоит банка консервированной фасоли – самое время ее использовать. И сделать это можно в очень вкусном салате. Возьмите разнообразные овощи, зелень и заправьте все это майонезом.

Идея приготовления сытного майонезного салата с фасолью опубликована на странице фудблогера simplefood video в Instagram. Блюдо подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль – 250 г
  • яйца – 3 шт.
  • маринованные или соленые огурцы – 2 шт.
  • красный лук – 1 шт.
  • свежая петрушка
  • майонез
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом

1. Нарежьте огурцы, лук, петрушку.

2. Яйца отварите и также нарежьте.

Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом

3. Смешайте все в миске.

Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом

4. Добавьте майонез, соль и перец.

5. Хорошо перемешайте.

Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом

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