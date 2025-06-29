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Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом
Если в вашем холодильнике уже давно стоит банка консервированной фасоли – самое время ее использовать. И сделать это можно в очень вкусном салате. Возьмите разнообразные овощи, зелень и заправьте все это майонезом.
Идея приготовления сытного майонезного салата с фасолью опубликована на странице фудблогера simplefood video в Instagram. Блюдо подойдет на каждый день и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- консервированная фасоль – 250 г
- яйца – 3 шт.
- маринованные или соленые огурцы – 2 шт.
- красный лук – 1 шт.
- свежая петрушка
- майонез
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте огурцы, лук, петрушку.
2. Яйца отварите и также нарежьте.
3. Смешайте все в миске.
4. Добавьте майонез, соль и перец.
5. Хорошо перемешайте.
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