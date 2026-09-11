Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом
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Салат с фасолью можно приготовить из простых продуктов, которые хорошо сочетаются друг с другом. Курица, свежие овощи и зелень делают его удобным вариантом для домашнего обеда или ужина. А заправку можно выбрать в зависимости от того, какой вкус хочется получить.
Идея приготовления вкусного салата с фасолью опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе бедра – 2 шт.
- консервированная фасоль – 1 банка
- сладкий перец – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- лук – 0,5 шт.
- петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- растительное масло или сметана – для заправки
Способ приготовления:
1. Куриное филе бедра посолить и добавить любимые специи. Приготовить мясо до готовности на сковороде, в духовке или аэрогриле. Когда курица остынет, нарезать ее небольшими ломтиками.
2. Консервированную фасоль промыть под проточной водой и оставить на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
3. Сладкий перец, помидор и половину луковицы нарезать удобными кусочками.
4. В большой миске смешать курицу, фасоль, овощи и измельченную петрушку.
5. Добавить соль и специи по вкусу, после чего перемешать.
6. В качестве заправки подойдет растительное масло или сметана. Добавьте выбранный вариант в салат, ещё раз хорошо перемешайте и подавайте к столу.
7. Такой салат с консервированной фасолью и курицей готовится без сложных подготовительных этапов, а все основные ингредиенты можно быстро смешать в одной миске.
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