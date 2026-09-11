Какой вкусный салат приготовить с фасолью: делимся простым рецептом

Салат с фасолью можно приготовить из простых продуктов, которые хорошо сочетаются друг с другом. Курица, свежие овощи и зелень делают его удобным вариантом для домашнего обеда или ужина. А заправку можно выбрать в зависимости от того, какой вкус хочется получить.

Идея приготовления вкусного салата с фасолью опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе бедра – 2 шт.

консервированная фасоль – 1 банка

сладкий перец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

лук – 0,5 шт.

петрушка – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

растительное масло или сметана – для заправки

Способ приготовления:

1. Куриное филе бедра посолить и добавить любимые специи. Приготовить мясо до готовности на сковороде, в духовке или аэрогриле. Когда курица остынет, нарезать ее небольшими ломтиками.

2. Консервированную фасоль промыть под проточной водой и оставить на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

3. Сладкий перец, помидор и половину луковицы нарезать удобными кусочками.

4. В большой миске смешать курицу, фасоль, овощи и измельченную петрушку.

5. Добавить соль и специи по вкусу, после чего перемешать.

6. В качестве заправки подойдет растительное масло или сметана. Добавьте выбранный вариант в салат, ещё раз хорошо перемешайте и подавайте к столу.

7. Такой салат с консервированной фасолью и курицей готовится без сложных подготовительных этапов, а все основные ингредиенты можно быстро смешать в одной миске.

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