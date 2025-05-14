Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: делимся элементарным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
993
Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: делимся элементарным рецептом

Салат с куриным филе получается достаточно легким и одновременно питательным. Мясо можно сочетать с разнообразными овощами и заправить майонезом. Блюдо прекрасно подойдет на каждый день и для праздничного стола.

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Идея приготовления сытного майонезного салата с куриным филе и овощами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Обязательно для сочности добавьте маринованный лук.

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: делимся элементарным рецептом

Ингредиенты:

  • красный лук – 2 шт.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • укроп – пучок
  • болгарский перец – 1 шт.
  • куриное филе – 400 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: делимся элементарным рецептом

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.

2. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и залить кипятком.

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: делимся элементарным рецептом

3. Через 5 минут слить и промыть холодной водой.

4. Добавить лимонный сок, рубленый укроп и перемешать.

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: делимся элементарным рецептом

5. Перец порезать полосками.

6. Отваренное охлажденное куриное филе разделить на волокна или порезать полосками.

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: делимся элементарным рецептом

7. В миску выложить подготовленные лук, перец, филе и перемешать. Добавить специи, майонез и еще раз хорошо перемешать. Готово!

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