Салат с куриным филе получается достаточно легким и одновременно питательным. Мясо можно сочетать с разнообразными овощами и заправить майонезом. Блюдо прекрасно подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Видео дня

Идея приготовления сытного майонезного салата с куриным филе и овощами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Обязательно для сочности добавьте маринованный лук.

Ингредиенты:

красный лук – 2 шт.

лимонный сок – 1 ст.л.

укроп – пучок

болгарский перец – 1 шт.

куриное филе – 400 г

специи: соль, перец – по вкусу

майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.

2. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и залить кипятком.

3. Через 5 минут слить и промыть холодной водой.

4. Добавить лимонный сок, рубленый укроп и перемешать.

5. Перец порезать полосками.

6. Отваренное охлажденное куриное филе разделить на волокна или порезать полосками.

7. В миску выложить подготовленные лук, перец, филе и перемешать. Добавить специи, майонез и еще раз хорошо перемешать. Готово!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: