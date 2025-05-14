Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: делимся элементарным рецептом
Салат с куриным филе получается достаточно легким и одновременно питательным. Мясо можно сочетать с разнообразными овощами и заправить майонезом. Блюдо прекрасно подойдет на каждый день и для праздничного стола.
Идея приготовления сытного майонезного салата с куриным филе и овощами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Обязательно для сочности добавьте маринованный лук.
Ингредиенты:
- красный лук – 2 шт.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- укроп – пучок
- болгарский перец – 1 шт.
- куриное филе – 400 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- майонез – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.
2. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и залить кипятком.
3. Через 5 минут слить и промыть холодной водой.
4. Добавить лимонный сок, рубленый укроп и перемешать.
5. Перец порезать полосками.
6. Отваренное охлажденное куриное филе разделить на волокна или порезать полосками.
7. В миску выложить подготовленные лук, перец, филе и перемешать. Добавить специи, майонез и еще раз хорошо перемешать. Готово!
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