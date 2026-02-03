Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: рецепт без майонеза

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
453
Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: рецепт без майонеза

Салат с куриным филе можно сделать не только вкусным, но даже полезным. Для этого соедините в блюде зелень и разнообразные овощи. Для заправки вкусно использовать сметану или йогурт, чтобы не было жирно.

Идея приготовления вкусного салата с курицей без майонеза опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: рецепт без майонеза

Ингредиенты:

  • 250 г микса салата
  • 250 г вареного или печеного куриного филе
  • 12 шт. черри
  • 50 г тертого твердого сыра
  • 1 огурец
  • 120 г кукурузы
  • соль, перец, кунжут
  • 2-3 ст.л. белого йогурта
  • 1 ч.л. горчицы

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: рецепт без майонеза

1. В тарелку выложить микс салата.

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: рецепт без майонеза

2. Добавить нарезанное кубиками куриное филе, черри, огурец.

3. Всыпать кукурузу.

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: рецепт без майонеза

4. Натереть сыр.

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: рецепт без майонеза

5. Для заправки салата соединить сметану или белый йогурт, горчицу, соль и перец.

6. Заправить.

Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: рецепт без майонеза

7. Хорошо вымешать и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты