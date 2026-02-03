Салат с куриным филе можно сделать не только вкусным, но даже полезным. Для этого соедините в блюде зелень и разнообразные овощи. Для заправки вкусно использовать сметану или йогурт, чтобы не было жирно.

Идея приготовления вкусного салата с курицей без майонеза опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

250 г микса салата

250 г вареного или печеного куриного филе

12 шт. черри

50 г тертого твердого сыра

1 огурец

120 г кукурузы

соль, перец, кунжут

2-3 ст.л. белого йогурта

1 ч.л. горчицы

Способ приготовления:

1. В тарелку выложить микс салата.

2. Добавить нарезанное кубиками куриное филе, черри, огурец.

3. Всыпать кукурузу.

4. Натереть сыр.

5. Для заправки салата соединить сметану или белый йогурт, горчицу, соль и перец.

6. Заправить.

7. Хорошо вымешать и подавать.

