Какой вкусный салат приготовить с куриным филе: рецепт без майонеза
Салат с куриным филе можно сделать не только вкусным, но даже полезным. Для этого соедините в блюде зелень и разнообразные овощи. Для заправки вкусно использовать сметану или йогурт, чтобы не было жирно.
Идея приготовления вкусного салата с курицей без майонеза опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 250 г микса салата
- 250 г вареного или печеного куриного филе
- 12 шт. черри
- 50 г тертого твердого сыра
- 1 огурец
- 120 г кукурузы
- соль, перец, кунжут
- 2-3 ст.л. белого йогурта
- 1 ч.л. горчицы
Способ приготовления:
1. В тарелку выложить микс салата.
2. Добавить нарезанное кубиками куриное филе, черри, огурец.
3. Всыпать кукурузу.
4. Натереть сыр.
5. Для заправки салата соединить сметану или белый йогурт, горчицу, соль и перец.
6. Заправить.
7. Хорошо вымешать и подавать.
