Какой вкусный салат приготовить с курицей: добавьте пикантную заправку с горчицей и медом
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Когда хочется приготовить легкое, но сытное блюдо, стоит обратить внимание на салат с курицей и сезонными фруктами. Сочетание сочных нектаринов, спелого манго и нежного куриного филе делает его ярким и сбалансированным. Особый вкус придает простая медово-горчичная заправка, которую можно приготовить за несколько минут. Такой рецепт подойдет и для семейного обеда, и для легкого ужина.
Идея приготовления сочного летнего салата с курицей опубликована на странице katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- нектарины – 2 шт.
- манго – 1/2 плода
- руккола – по вкусу.
Для маринования курицы:
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- копченая паприка – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
Для заправки:
- лимонный сок – 1 ч.л.
- мед – 1 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л. (по желанию)
- оливковое масло – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриное филе натрите солью, перцем, копченой паприкой и сухим чесноком. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла, хорошо распределите специи по всей поверхности мяса и оставьте на несколько минут.
2. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте куриное филе примерно 20 минут до готовности. После этого дайте мясу немного остыть и нарежьте его тонкими ломтиками.
3. Нектарины помойте и нарежьте дольками. Манго очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Рукколу промойте, обсушите и выложите в большую миску или на сервировочную тарелку.
4. Для заправки смешайте лимонный сок, мед, обычную горчицу, по желанию добавьте горчицу в зернах, после чего влейте оливковое масло. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
5. На руколу выложите кусочки куриного филе, нектарина и манго. Полейте салат медово-горчичной заправкой непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте или подайте блюдо, не нарушая расположение ингредиентов.
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