Какой вкусный салат приготовить с курицей: добавьте пикантную заправку с горчицей и медом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
45
Рецепт салата с курицей, нектаринами и манго
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Когда хочется приготовить легкое, но сытное блюдо, стоит обратить внимание на салат с курицей и сезонными фруктами. Сочетание сочных нектаринов, спелого манго и нежного куриного филе делает его ярким и сбалансированным. Особый вкус придает простая медово-горчичная заправка, которую можно приготовить за несколько минут. Такой рецепт подойдет и для семейного обеда, и для легкого ужина.

Идея приготовления сочного летнего салата с курицей опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Рецепт салата с курицей и манго

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 г
  • нектарины – 2 шт.
  • манго – 1/2 плода
  • руккола – по вкусу.

Для маринования курицы:

  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.

Для заправки:

  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л. (по желанию)
  • оливковое масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Делаем надрезы на филе

1. Куриное филе натрите солью, перцем, копченой паприкой и сухим чесноком. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла, хорошо распределите специи по всей поверхности мяса и оставьте на несколько минут.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте куриное филе примерно 20 минут до готовности. После этого дайте мясу немного остыть и нарежьте его тонкими ломтиками.

Смазываем филе соусом

3. Нектарины помойте и нарежьте дольками. Манго очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Рукколу промойте, обсушите и выложите в большую миску или на сервировочную тарелку.

Выкладываем все ингредиенты в миску

4. Для заправки смешайте лимонный сок, мед, обычную горчицу, по желанию добавьте горчицу в зернах, после чего влейте оливковое масло. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Выкладываем измельчённые ингредиенты на зелень

5. На руколу выложите кусочки куриного филе, нектарина и манго. Полейте салат медово-горчичной заправкой непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте или подайте блюдо, не нарушая расположение ингредиентов.

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