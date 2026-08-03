Когда хочется приготовить легкое, но сытное блюдо, стоит обратить внимание на салат с курицей и сезонными фруктами. Сочетание сочных нектаринов, спелого манго и нежного куриного филе делает его ярким и сбалансированным. Особый вкус придает простая медово-горчичная заправка, которую можно приготовить за несколько минут. Такой рецепт подойдет и для семейного обеда, и для легкого ужина.

Идея приготовления сочного летнего салата с курицей опубликована на странице katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

нектарины – 2 шт.

манго – 1/2 плода

руккола – по вкусу.

Для маринования курицы:

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

копченая паприка – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

Для заправки:

лимонный сок – 1 ч.л.

мед – 1 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

горчица в зернах – 1 ч.л. (по желанию)

оливковое масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе натрите солью, перцем, копченой паприкой и сухим чесноком. Сбрызните небольшим количеством оливкового масла, хорошо распределите специи по всей поверхности мяса и оставьте на несколько минут.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте куриное филе примерно 20 минут до готовности. После этого дайте мясу немного остыть и нарежьте его тонкими ломтиками.

3. Нектарины помойте и нарежьте дольками. Манго очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Рукколу промойте, обсушите и выложите в большую миску или на сервировочную тарелку.

4. Для заправки смешайте лимонный сок, мед, обычную горчицу, по желанию добавьте горчицу в зернах, после чего влейте оливковое масло. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

5. На руколу выложите кусочки куриного филе, нектарина и манго. Полейте салат медово-горчичной заправкой непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте или подайте блюдо, не нарушая расположение ингредиентов.

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