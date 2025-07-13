Сыр фета – очень нежный продукт с легким вкусом. Его часто используют именно для салатов, потому что в блюде с ним можно совместить абсолютно разные продукты. Например, сочные сезонные овощи, зелень, оливки и каперсы.

Идея приготовления легкого и изысканного салата с фетой опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры

оливки

салат айсберг

каперсы

лук

сыр

Ингредиенты для соуса (соединить все 1:1):

американская горчица

дижонская горчица

мёд

сок лимона

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами.

2. Замариновать в лимонном соке или яблочном уксусе (на 10 минут).

3. Нарезать помидоры, нарвать салат айсберг руками.

4. Добавить каперсы, оливки, помидоры.

5. Полить все заправкой.

6. Сверху выложить кусочки сыра.

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