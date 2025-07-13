Какой вкусный салат приготовить с сыром фета: не только греческий

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
96
Какой вкусный салат приготовить с сыром фета: не только греческий

Сыр фета – очень нежный продукт с легким вкусом. Его часто используют именно для салатов, потому что в блюде с ним можно совместить абсолютно разные продукты. Например, сочные сезонные овощи, зелень, оливки и каперсы.

Идея приготовления легкого и изысканного салата с фетой опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить с сыром фета: не только греческий

Ингредиенты:

  • помидоры
  • оливки
  • салат айсберг
  • каперсы
  • лук
  • сыр

Ингредиенты для соуса (соединить все 1:1):

  • американская горчица
  • дижонская горчица
  • мёд
  • сок лимона
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с сыром фета: не только греческий

1. Лук нарезать полукольцами.

2. Замариновать в лимонном соке или яблочном уксусе (на 10 минут).

Какой вкусный салат приготовить с сыром фета: не только греческий

3. Нарезать помидоры, нарвать салат айсберг руками.

Какой вкусный салат приготовить с сыром фета: не только греческий

4. Добавить каперсы, оливки, помидоры.

5. Полить все заправкой.

Какой вкусный салат приготовить с сыром фета: не только греческий

6. Сверху выложить кусочки сыра.

Какой вкусный салат приготовить с сыром фета: не только греческий

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