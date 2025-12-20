Какой вкусный салат приготовить с тунцом: рецепт без майонеза

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Тунец – идеальное дополнение к салатам. Продукт прекрасно сочетается с разнообразными овощами, яйцами и легкими заправками. Блюдо с таким продуктом всегда получается питательным.

Идея приготовления салата с тунцом и пекинской капустой опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 150 г
  • огурец – 1 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • лук (красный) – 1/2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • консервированный тунец – 160 г

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • соевый соус – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску выложить порезанные: зеленую часть капусты полосками, огурец и помидоры – грубыми кусочками, лук – тонкими полукольцами.

2. Для заправки перемешать масло, горчицу, соевый соус и специи.

3. полить овощи большей частью заправки, аккуратно перемешать.

4. Переложить салат на блюдо, сверху выложить нарезанные на четвертинки яйца и кусочки тунца.

5. Полить остатками заправки.

