Какой вкусный салат приготовить с тунцом: рецепт без майонеза
Тунец – идеальное дополнение к салатам. Продукт прекрасно сочетается с разнообразными овощами, яйцами и легкими заправками. Блюдо с таким продуктом всегда получается питательным.
Идея приготовления салата с тунцом и пекинской капустой опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 150 г
- огурец – 1 шт.
- помидор – 2 шт.
- лук (красный) – 1/2 шт.
- яйца – 3 шт.
- консервированный тунец – 160 г
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 3 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску выложить порезанные: зеленую часть капусты полосками, огурец и помидоры – грубыми кусочками, лук – тонкими полукольцами.
2. Для заправки перемешать масло, горчицу, соевый соус и специи.
3. полить овощи большей частью заправки, аккуратно перемешать.
4. Переложить салат на блюдо, сверху выложить нарезанные на четвертинки яйца и кусочки тунца.
5. Полить остатками заправки.
