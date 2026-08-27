Какой вкусный салат приготовить с виноградом: рецепт на каждый день и для праздничного стола

Салат с виноградом легко разнообразит привычное меню. Сочетание нежного куриного филе, сыра, яиц и сочных ягод делает его сытным и интересным на вкус. Такой салат можно приготовить на обычный ужин или подать к праздничному столу. Для рецепта нужны простые продукты, а само приготовление занимает немного времени.

Идея приготовления вкусного салата с виноградом опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

твёрдый сыр – 150 г

яйца – 3 шт.

виноград без косточек – 200 г

майонез – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала отварите куриное филе до готовности. Чтобы мясо осталось сочным, не стоит передерживать его в воде. Готовую курицу остудите, а затем нарежьте небольшими кубиками.

2. Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде и очистите. Нарежьте их такими же небольшими кусочками, как и куриное филе. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке или нарежьте мелкими кубиками.

3. Виноград хорошо промойте и просушите. Если ягоды крупные, разрежьте их пополам. Для салата удобнее всего брать виноград без косточек, чтобы его было удобно есть.

4. В глубокой миске смешайте куриное филе, яйца, сыр и виноград. Добавьте майонез, немного соли и черного перца. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы не повредить ягоды.

5. Готовый салат с виноградом можно подавать сразу или на некоторое время поставить в холодильник. Перед подачей его можно украсить несколькими целыми ягодами винограда и небольшим количеством тёртого сыра.

6. Этот рецепт хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Если хочется сделать салат более нарядным, его можно разложить порционно по креманкам или сформировать на тарелке с помощью кулинарного кольца.

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