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Какой вкусный салат приготовить со свежими шампиньонами: рецепт на скорую руку
Свежие шампиньоны – отличная основа для вкусного салата. Продукт прекрасно сочетается с разнообразными овощами, а также фетой. У вас получится достаточно легкое блюдо, потому что майонезом заправлять не нужно.
Идея приготовления салата из свежих шампиньонов опубликована на странице нутрициолога Екатерины Сиротки (dr.syrotka) в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- петрушка – 1 пучок
- огурец, помидор, болгарский перец – по 1 шт.
- консервированная кукуруза – 4 ст.л.
- свежие шампиньоны (тонко нарезанные) – 200 г
- фета – 1/2 упаковки
- специи, масло – по вкусу
Способ приготовления:
1. Измельчить зелень.
2. Небольшими кусочками нарезать огурец, помидор и болгарский перец.
3. Соединить в одной миске.
4. Добавить нарезанные свежие шампиньоны, кукурузу.
5. Посолить и поперчить.
6. Заправить маслом.
7. Добавить фету.
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