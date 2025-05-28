Свежие шампиньоны – отличная основа для вкусного салата. Продукт прекрасно сочетается с разнообразными овощами, а также фетой. У вас получится достаточно легкое блюдо, потому что майонезом заправлять не нужно.

Видео дня

Идея приготовления салата из свежих шампиньонов опубликована на странице нутрициолога Екатерины Сиротки (dr.syrotka) в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

петрушка – 1 пучок

огурец, помидор, болгарский перец – по 1 шт.

консервированная кукуруза – 4 ст.л.

свежие шампиньоны (тонко нарезанные) – 200 г

фета – 1/2 упаковки

специи, масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Измельчить зелень.

2. Небольшими кусочками нарезать огурец, помидор и болгарский перец.

3. Соединить в одной миске.

4. Добавить нарезанные свежие шампиньоны, кукурузу.

5. Посолить и поперчить.

6. Заправить маслом.

7. Добавить фету.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: