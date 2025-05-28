Какой вкусный салат приготовить со свежими шампиньонами: рецепт на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
99
Какой вкусный салат приготовить со свежими шампиньонами: рецепт на скорую руку

Свежие шампиньоны – отличная основа для вкусного салата. Продукт прекрасно сочетается с разнообразными овощами, а также фетой. У вас получится достаточно легкое блюдо, потому что майонезом заправлять не нужно.

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Идея приготовления салата из свежих шампиньонов опубликована на странице нутрициолога Екатерины Сиротки (dr.syrotka) в Instagram. Подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Какой вкусный салат приготовить со свежими шампиньонами: рецепт на скорую руку

Ингредиенты:

  • петрушка – 1 пучок
  • огурец, помидор, болгарский перец – по 1 шт.
  • консервированная кукуруза – 4 ст.л.
  • свежие шампиньоны (тонко нарезанные) – 200 г
  • фета – 1/2 упаковки
  • специи, масло – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить со свежими шампиньонами: рецепт на скорую руку

1. Измельчить зелень.

2. Небольшими кусочками нарезать огурец, помидор и болгарский перец.

Какой вкусный салат приготовить со свежими шампиньонами: рецепт на скорую руку

3. Соединить в одной миске.

Какой вкусный салат приготовить со свежими шампиньонами: рецепт на скорую руку

4. Добавить нарезанные свежие шампиньоны, кукурузу.

5. Посолить и поперчить.

Какой вкусный салат приготовить со свежими шампиньонами: рецепт на скорую руку

6. Заправить маслом.

7. Добавить фету.

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