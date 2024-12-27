Какой вкусный салат с апельсинами приготовить на Новый год: лучше "Оливье" и "Шубы"
Вместо привычных "Оливье" и "Шубы" на Новый год можно приготовить вкусный салат с апельсинами. Он получается очень нежным и сочным. К тому же, эффектным. Сверху на цитрус можно добавить зерна гранату, чтобы добавить яркости.
Идея приготовления салата с апельсинами на Новый год опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. В основе блюда – бюджетная пекинская капуста.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 200 г
- куриное филе копченое или окорок – 180 г
- сыр твердый – 150 г
- апельсины – 2 шт.
- семена граната для украшения
- майонез с чесноком (4 зубчика) – 150 г
Способ приготовления:
1. На тарелку выложить разъемное кольцо.
2. Выложить первым слоем мелконарезанную пекинскую капусту и сделать майонезную сетку, которую нужно смазать ложкой. В майонез можно натереть 4 зубчика чеснока.
3. Следующим слоем выложить нарезанное небольшим кубиком копченое куриное филе или окорок. Также смазать майонезом.
4. Далее выложить натертый на крупную терку сыр и смазать майонезом.
5. Финишным слоем выложить очищенные и нарезанные небольшим кубиком апельсины.
6. Переложить в холодильник на 15–20 минут.
7. Затем снять разъемное кольцо и подавать.
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