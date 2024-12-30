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Какой вкусный салат с печенью приготовить на Новый год: простой рецепт бюджетного блюда
Печень – очень простой и универсальный продукт, который может стать основой для вкусного новогоднего салата. Это будет еще очень бюджетно. Некоторые необходимые ингредиенты точно уж найдутся в вашем холодильнике.
Идея приготовления новогоднего салата с куриной печенью опубликована на странице nepidvede в Instagram. Такой кулинарный шедевр точно поразит всех ваших гостей.
Ингредиенты:
- куриная печень
- горошек консервированный
- огурцы маринованные
- лук и морковь (тушеные)
- майонез
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить куриную печень, охладить и нарезать небольшими кусочками.
2. Добавить консервированный горошек.
3. Нарезать маринованные огурцы кубиками.
4. Добавить тушеный лук с морковью, перемешать.
5. Заправить майонезом, заправить солью и перцем.
6. Охладить перед подачей.
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