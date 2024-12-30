Печень – очень простой и универсальный продукт, который может стать основой для вкусного новогоднего салата. Это будет еще очень бюджетно. Некоторые необходимые ингредиенты точно уж найдутся в вашем холодильнике.

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Идея приготовления новогоднего салата с куриной печенью опубликована на странице nepidvede в Instagram. Такой кулинарный шедевр точно поразит всех ваших гостей.

Ингредиенты:

куриная печень

горошек консервированный

огурцы маринованные

лук и морковь (тушеные)

майонез

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить куриную печень, охладить и нарезать небольшими кусочками.

2. Добавить консервированный горошек.

3. Нарезать маринованные огурцы кубиками.

4. Добавить тушеный лук с морковью, перемешать.

5. Заправить майонезом, заправить солью и перцем.

6. Охладить перед подачей.

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