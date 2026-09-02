Какой вкусный суп приготовить на обед: рецепт с чечевицей
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Суп с чечевицей – простой вариант для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное, не проводя много времени у плиты. В блюдо добавляют курицу, копченую колбасу и овощи, благодаря чему вкус получается насыщенным. Всё готовится в одной кастрюле, поэтому после приготовления не придется мыть много посуды.
Идея приготовления вкусного супа с курицей и чечевицей опубликована на странице mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное мясо – 150 г
- копченая колбаса – 100 г
- чечевица – 400 г
- лук – 1 небольшой
- морковь – 1 шт.
- сладкий перец – 1/2-1/3 шт.
- помидор – 1 небольшой
- растительное масло – для жарки
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- паприка – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
- сванская соль – по вкусу
- сухая мята – несколько листочков
- тимьян – по вкусу
- вода – по мере необходимости
Способ приготовления:
1. Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками. Копченую колбасу также нарежьте. В кастрюле разогрейте немного растительного масла, выложите курицу и колбасу и обжаривайте, пока куриное мясо не будет готово.
2. Лук, морковь, сладкий перец и помидор нарежьте небольшими кусочками. Добавьте овощи в кастрюлю с мясом и колбасой.
3. Посыпьте паприкой, сухим чесноком, чёрным перцем, итальянскими травами и сванской солью. Перемешайте и готовьте несколько минут.
4. Затем влейте часть воды, чтобы овощи хорошо протушились. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на слабом огне примерно на 10-15 минут.
5. Чечевицу хорошо промойте под проточной водой и добавьте в кастрюлю. Влейте необходимое количество воды, перемешайте и варите суп до готовности чечевицы. Время приготовления зависит от её сорта, поэтому ориентируйтесь на консистенцию продукта.
6. В конце попробуйте суп и, при необходимости, добавьте соль. Для аромата добавьте несколько листочков сухой мяты и немного тимьяна. Дайте блюду еще несколько минут прогреться, после чего снимите с огня.
7. Готовый суп с чечевицей можно подавать сразу. По желанию добавьте свежую зелень прямо в тарелку. Это простой рецепт домашнего супа, который легко приготовить на обед из доступных продуктов.
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