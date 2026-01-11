Из мягкой и упругой свинины часто готовят отбивные. Но такое мясо можно очень вкусно запечь в духовке. Для того, чтобы свинина не была сухой, добавьте кусочки сочных помидоров, а также лука.

Идея приготовления сочной запеченной свинины с помидорами опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

биток – 1 кг.

помидор – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

сметана – 3 ст л.

соевый соус – 2 ст.л.

кетчуп – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. В мясе сделать надрезы.

2. Положить в них помидор и лук.

3. Посолить и поперчить по вкусу.

4. Для соуса смешать сметану, соевый соус, кетчуп и измельченный чеснок.

5. Смазать мясо соусом, завернуть в фольгу.

6. Оставить минимум на час.

7. Отправить в духовку на час при температуре 110 градусов.

8. Затем развернуть мясо и отправить еще на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

