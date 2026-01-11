Какую часть свинины можно вкусно запечь в духовке: мясо получится очень сочным

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,6 т.
Какую часть свинины можно вкусно запечь в духовке: мясо получится очень сочным

Из мягкой и упругой свинины часто готовят отбивные. Но такое мясо можно очень вкусно запечь в духовке. Для того, чтобы свинина не была сухой, добавьте кусочки сочных помидоров, а также лука.

Идея приготовления сочной запеченной свинины с помидорами опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Какую часть свинины можно вкусно запечь в духовке: мясо получится очень сочным

Ингредиенты:

  • биток – 1 кг.
  • помидор – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 3 ст л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • кетчуп – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Какую часть свинины можно вкусно запечь в духовке: мясо получится очень сочным

1. В мясе сделать надрезы.

2. Положить в них помидор и лук.

Какую часть свинины можно вкусно запечь в духовке: мясо получится очень сочным

3. Посолить и поперчить по вкусу.

4. Для соуса смешать сметану, соевый соус, кетчуп и измельченный чеснок.

5. Смазать мясо соусом, завернуть в фольгу.

Какую часть свинины можно вкусно запечь в духовке: мясо получится очень сочным

6. Оставить минимум на час.

7. Отправить в духовку на час при температуре 110 градусов.

Какую часть свинины можно вкусно запечь в духовке: мясо получится очень сочным

8. Затем развернуть мясо и отправить еще на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты