Какую часть свинины можно вкусно запечь в духовке: мясо получится очень сочным
Из мягкой и упругой свинины часто готовят отбивные. Но такое мясо можно очень вкусно запечь в духовке. Для того, чтобы свинина не была сухой, добавьте кусочки сочных помидоров, а также лука.
Идея приготовления сочной запеченной свинины с помидорами опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- биток – 1 кг.
- помидор – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 3 ст л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- кетчуп – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. В мясе сделать надрезы.
2. Положить в них помидор и лук.
3. Посолить и поперчить по вкусу.
4. Для соуса смешать сметану, соевый соус, кетчуп и измельченный чеснок.
5. Смазать мясо соусом, завернуть в фольгу.
6. Оставить минимум на час.
7. Отправить в духовку на час при температуре 110 градусов.
8. Затем развернуть мясо и отправить еще на 40-50 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: