Сезон кабачков в разгаре. Овощ обычно жарят, тушат, готовят разнообразные запеканки. Если нужна максимально простая и быстрая закуска – сделайте вкусную намазку на бутерброды.

Идея приготовления вкусной кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Можно мазать просто на хлеб или делать тарталетки.

Ингредиенты:

кабачок

морковь

лук

плавленый сыр

бекон

зелень

Способ приготовления:

1. Нарезать лук, морковь и кабачок.

2. Обжарить все на растительном масле до мягкости.

3. Посолить, поперчить.

4. Отдельно обжарить бекон с обеих сторон до золотистого цвета.

5. Овощи взбить с плавленым сыром в блендере до однородности.

6. Добавить измельченный бекон и зелень. Еще раз перемешать.

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