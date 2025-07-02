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Какую закуску из кабачка приготовить за 5 минут: делимся элементарным рецептом
Сезон кабачков в разгаре. Овощ обычно жарят, тушат, готовят разнообразные запеканки. Если нужна максимально простая и быстрая закуска – сделайте вкусную намазку на бутерброды.
Идея приготовления вкусной кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Можно мазать просто на хлеб или делать тарталетки.
Ингредиенты:
- кабачок
- морковь
- лук
- плавленый сыр
- бекон
- зелень
Способ приготовления:
1. Нарезать лук, морковь и кабачок.
2. Обжарить все на растительном масле до мягкости.
3. Посолить, поперчить.
4. Отдельно обжарить бекон с обеих сторон до золотистого цвета.
5. Овощи взбить с плавленым сыром в блендере до однородности.
6. Добавить измельченный бекон и зелень. Еще раз перемешать.
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