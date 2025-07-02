Какую закуску из кабачка приготовить за 5 минут: делимся элементарным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
3,0 т.
Какую закуску из кабачка приготовить за 5 минут: делимся элементарным рецептом

Сезон кабачков в разгаре. Овощ обычно жарят, тушат, готовят разнообразные запеканки. Если нужна максимально простая и быстрая закуска – сделайте вкусную намазку на бутерброды.

Идея приготовления вкусной кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Можно мазать просто на хлеб или делать тарталетки.

Какую закуску из кабачка приготовить за 5 минут: делимся элементарным рецептом

Ингредиенты:

  • кабачок
  • морковь
  • лук
  • плавленый сыр
  • бекон
  • зелень

Способ приготовления:

Какую закуску из кабачка приготовить за 5 минут: делимся элементарным рецептом

1. Нарезать лук, морковь и кабачок.

2. Обжарить все на растительном масле до мягкости.

Какую закуску из кабачка приготовить за 5 минут: делимся элементарным рецептом

3. Посолить, поперчить.

Какую закуску из кабачка приготовить за 5 минут: делимся элементарным рецептом

4. Отдельно обжарить бекон с обеих сторон до золотистого цвета.

5. Овощи взбить с плавленым сыром в блендере до однородности.

Какую закуску из кабачка приготовить за 5 минут: делимся элементарным рецептом

6. Добавить измельченный бекон и зелень. Еще раз перемешать.

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