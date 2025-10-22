Голубцы – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Но, стоит отметить, что готовить их можно и проще, чем классические. Для этого нужно всего лишь мелко нарезать капусту, добавить рис и мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов, которые не нужно долго готовить.

Ингредиенты:

капуста 1 шт.

рис 1 стакан

мясо 500 г

лук 1 шт.

морковь 2 шт.

томатная паста 3 ст.л

специи по вкусу

вода

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо, обжарьте. После переложите в воду, доведите до кипения.

2. Из моркови и лука сделайте зажарку, добавьте к мясу.

3. Нарежьте мелко капусту, добавьте в воду.

3. В конце добавьте рис, специи, пасту и перемешайте. Готовьте до готовности риса.

Подавайте в горячем виде, со сметаной!

