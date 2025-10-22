Капусту парить не нужно: рецепт самых ленивых голубцов с мясом

Голубцы – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Но, стоит отметить, что готовить их можно и проще, чем классические. Для этого нужно всего лишь мелко нарезать капусту, добавить рис и мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов, которые не нужно долго готовить.

Ингредиенты: 

  • капуста 1 шт. 
  • рис 1 стакан
  • мясо 500 г
  • лук 1 шт.
  • морковь  2 шт.
  • томатная паста 3 ст.л
  • специи по вкусу
  • вода 

Способ приготовления: 

1. Порежьте мясо, обжарьте. После переложите в воду, доведите до кипения.

2. Из моркови и лука сделайте зажарку, добавьте к мясу.

3. Нарежьте мелко капусту, добавьте в воду. 

3. В конце добавьте рис, специи, пасту и перемешайте. Готовьте до готовности риса.

Подавайте в горячем виде, со сметаной! 

