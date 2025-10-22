Видео дня
Капусту парить не нужно: рецепт самых ленивых голубцов с мясом
Голубцы – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Но, стоит отметить, что готовить их можно и проще, чем классические. Для этого нужно всего лишь мелко нарезать капусту, добавить рис и мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов, которые не нужно долго готовить.
Ингредиенты:
- капуста 1 шт.
- рис 1 стакан
- мясо 500 г
- лук 1 шт.
- морковь 2 шт.
- томатная паста 3 ст.л
- специи по вкусу
- вода
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо, обжарьте. После переложите в воду, доведите до кипения.
2. Из моркови и лука сделайте зажарку, добавьте к мясу.
3. Нарежьте мелко капусту, добавьте в воду.
3. В конце добавьте рис, специи, пасту и перемешайте. Готовьте до готовности риса.
Подавайте в горячем виде, со сметаной!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: