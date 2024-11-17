Карамельно-кофейный ликер: как приготовить дома вкусный алкогольный напиток
Разнообразные алкогольные напитки присутствуют на праздниках практически в каждой семье. Их можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно, регулируя вкус по собственным предпочтениям.
Как приготовить карамельно-кофейный ликер дома так, чтобы он получился вкуснее любого магазинного, точно знает фудблогер Эдуард Насыров. В Instagram он рассказал, что для этого понадобится, а также какая алкогольная основа подходит для этого лучше всего.
Ингредиенты
- Сгущенка вареная – 200 гр
- Спирт – 250 мл
- Вода – 500 мл
- Свежемоленый кофе – 4 ч.л.
Способ приготовления
1. В 150 мл воды заварить крепкий кофе и процедить.
2. Соединить 100 мл воды и вареное сгущенку.
3. Нагреть смесь до кипения, помешивая. Сгущенка должна полностью раствориться.
4. Карамельную смесь соединить с процеженным кофе.
5. Развести спирт водой в пропорции 1:1.
6. Добавить алкогольную основу в кофейно-карамельный сироп и тщательно перемешать.
7. Разлить по бутылкам и укупорить. Хранить в холодильнике.
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