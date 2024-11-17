Карамельно-кофейный ликер: как приготовить дома вкусный алкогольный напиток

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Карамельно-кофейный ликер: как приготовить дома вкусный алкогольный напиток

Разнообразные алкогольные напитки присутствуют на праздниках практически в каждой семье. Их можно приобрести в магазинах или сделать самостоятельно, регулируя вкус по собственным предпочтениям.

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Как приготовить карамельно-кофейный ликер дома так, чтобы он получился вкуснее любого магазинного, точно знает фудблогер Эдуард Насыров. В Instagram он рассказал, что для этого понадобится, а также какая алкогольная основа подходит для этого лучше всего.

Карамельно-кофейный ликер: как приготовить дома вкусный алкогольный напиток

Ингредиенты

  • Сгущенка вареная – 200 гр
  • Спирт – 250 мл
  • Вода – 500 мл
  • Свежемоленый кофе – 4 ч.л.

Способ приготовления

1. В 150 мл воды заварить крепкий кофе и процедить.

Карамельно-кофейный ликер: как приготовить дома вкусный алкогольный напиток

2. Соединить 100 мл воды и вареное сгущенку.

3. Нагреть смесь до кипения, помешивая. Сгущенка должна полностью раствориться.

Карамельно-кофейный ликер: как приготовить дома вкусный алкогольный напиток

4. Карамельную смесь соединить с процеженным кофе.

5. Развести спирт водой в пропорции 1:1.

Карамельно-кофейный ликер: как приготовить дома вкусный алкогольный напиток

6. Добавить алкогольную основу в кофейно-карамельный сироп и тщательно перемешать.

7. Разлить по бутылкам и укупорить. Хранить в холодильнике.

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