Приготовить вкусный ужин из того, что есть в холодильнике, вполне реально. Для полноценного сытного блюда вам понадобятся мясо и картофель. Такие компоненты достаточно протушить с добавлением специй и соуса.

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Идея приготовления тушеного картофеля с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Ужина точно хватит на всех.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

свинина – 500 г

морковь – 1 шт.

соль

перец

мука – 1 ст.л.

томатный сок – 200 мл.

вода – 70 мл.

Способ приготовления:

1. Для начала картофель почистить и порезать на средние кубики.

2. Переложить в горшок, затем нарезать морковь на полкольца, высыпать в картофель.

3. Нарезать свинину, добавить муку и соль, перемешать.

4. Выложить в картофель, посолить, поперчить и перемешать.

5. К томатному соку добавить еще воды и залить картофель.

6. Закрыть крышкой и поставить в духовку в час (можно больше) на 200 градусов, а затем можно открыть крышку и дать картофелю зарумяниться (еще минут 10).

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