Картофель с мясом для сытного ужина: блюдо, которого точно хватит на всех
Приготовить вкусный ужин из того, что есть в холодильнике, вполне реально. Для полноценного сытного блюда вам понадобятся мясо и картофель. Такие компоненты достаточно протушить с добавлением специй и соуса.
Идея приготовления тушеного картофеля с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Ужина точно хватит на всех.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- свинина – 500 г
- морковь – 1 шт.
- соль
- перец
- мука – 1 ст.л.
- томатный сок – 200 мл.
- вода – 70 мл.
Способ приготовления:
1. Для начала картофель почистить и порезать на средние кубики.
2. Переложить в горшок, затем нарезать морковь на полкольца, высыпать в картофель.
3. Нарезать свинину, добавить муку и соль, перемешать.
4. Выложить в картофель, посолить, поперчить и перемешать.
5. К томатному соку добавить еще воды и залить картофель.
6. Закрыть крышкой и поставить в духовку в час (можно больше) на 200 градусов, а затем можно открыть крышку и дать картофелю зарумяниться (еще минут 10).
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