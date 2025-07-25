Картофельная запеканка с филе и сыром: делимся рецептом блюда для обеда

Картофельная запеканка – замечательный вариант обеда. Овощ соедините с куриным филе, а также добавьте много сыра. Рецепт элементарный, а готового блюда точно хватит на всех.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

куриное филе – 1 шт.

лук – 1 шт.

томатный соус – 2 ст.л.

твердый сыр – 150 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. На дно формы смазанной маслом выложить картофель нарезанный кружочками.

2. Куриное филе нарезать небольшими кусками.

3. Добавить лук, соус и соль.

4. Выложить на верх картофеля, накрыть фольгой и поставить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

5. Достать, снять фольгу.

6. Притрусить сыром.

7. Поставить еще на 10 минут в духовку.

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