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Картофельная запеканка с филе и сыром: делимся рецептом блюда для обеда
Картофельная запеканка – замечательный вариант обеда. Овощ соедините с куриным филе, а также добавьте много сыра. Рецепт элементарный, а готового блюда точно хватит на всех.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- томатный соус – 2 ст.л.
- твердый сыр – 150 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. На дно формы смазанной маслом выложить картофель нарезанный кружочками.
2. Куриное филе нарезать небольшими кусками.
3. Добавить лук, соус и соль.
4. Выложить на верх картофеля, накрыть фольгой и поставить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
5. Достать, снять фольгу.
6. Притрусить сыром.
7. Поставить еще на 10 минут в духовку.
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