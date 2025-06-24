Картофель – один из самых бюджетных и вкусных овощей, который может быть основой для приготовления очень легких и быстрых блюд, например, пюре, супов, а также салатов, запеканок. Еще из картофеля получится очень вкусная запеканка и пироги, зразы, блины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных аля хачапури, с сыром.

Ингредиенты:

500 г картофеля

150 г сыра

200 г муки

соль, специи

Способ приготовления:

1. Картофель сварите, сделайте из него пюре.

2. Добавьте муку, тертый твердый сыр, перемешайте.

3. Порежьте тесто на куски, раскатайте каждый.

4. Пожарьте с двух сторон до готовности.

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