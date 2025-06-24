Картофельные аля хачапури: рецепт сытного и очень быстрого блюда из пюре

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Картофельные аля хачапури: рецепт сытного и очень быстрого блюда из пюре

Картофель – один из самых бюджетных и вкусных овощей, который может быть основой для приготовления очень легких и быстрых блюд, например, пюре, супов, а также салатов, запеканок. Еще из картофеля получится очень вкусная запеканка и пироги, зразы, блины.

Блины из картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных аля хачапури, с сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 500 г картофеля
  • 150 г сыра
  • 200 г муки
  • соль, специи

Способ приготовления: 

1. Картофель сварите, сделайте из него пюре.

Картофельное пюре

2. Добавьте муку, тертый твердый сыр, перемешайте.

Приготовление теста

3. Порежьте тесто на куски, раскатайте каждый.

Готовое тесто

4. Пожарьте с двух сторон до готовности.

Готовое блюдо

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