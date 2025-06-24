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Картофельные аля хачапури: рецепт сытного и очень быстрого блюда из пюре
Картофель – один из самых бюджетных и вкусных овощей, который может быть основой для приготовления очень легких и быстрых блюд, например, пюре, супов, а также салатов, запеканок. Еще из картофеля получится очень вкусная запеканка и пироги, зразы, блины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных аля хачапури, с сыром.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 150 г сыра
- 200 г муки
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Картофель сварите, сделайте из него пюре.
2. Добавьте муку, тертый твердый сыр, перемешайте.
3. Порежьте тесто на куски, раскатайте каждый.
4. Пожарьте с двух сторон до готовности.
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