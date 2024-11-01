Самое простое, сытное и вкусное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с мясным фаршем, капустой, луком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении картофельных дерунов.

Ингредиенты:

600 г картофеля

1 луковица

1 яйцо

50 г муки

соль, перец, сухой чеснок

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель и лук натрите на терке, добавьте яйцо, муку, соль, перец, чеснок и перемешайте.

2. Пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.

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