Картофельные деруны по-новому для перекуса: не будут серыми

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Картофельные деруны по-новому для перекуса: не будут серыми

Самое простое, сытное и вкусное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с мясным фаршем, капустой, луком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении картофельных дерунов.

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 50 г муки
  • соль, перец, сухой чеснок
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель и лук натрите на терке, добавьте яйцо, муку, соль, перец, чеснок и перемешайте.

Картофель для дерунов

2. Пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.

Готовые деруны

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