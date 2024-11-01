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Картофельные деруны по-новому для перекуса: не будут серыми
Самое простое, сытное и вкусное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с мясным фаршем, капустой, луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении картофельных дерунов.
Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 50 г муки
- соль, перец, сухой чеснок
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картофель и лук натрите на терке, добавьте яйцо, муку, соль, перец, чеснок и перемешайте.
2. Пожарьте деруны с двух сторон до золотистости.
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