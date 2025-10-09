Картофельные деруны по-новому с вкусным соусом и селедкой: простой рецепт сытного блюда
Деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое готовится очень просто, достаточно всего лишь натереть картофель, добавить яйца, специи и муку. А чтобы блюдо было еще более вкусным, подавайте его с соусами, сельдью.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных дерунов из картофеля, с соусом из сливочным сыром и сельдью.
Ингредиенты:
- Картофель 600 г
- Мука пшеничная 50 г
- Яйца куриные 1 шт.
- Лук желтый репчатый 1 шт.
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
- Сельдь, филе 2 шт.
- Масло подсолнечное 60 мл
- Зелень по вкусу
Для соуса:
- Корень сельдерея 120 г
- Сливочный сыр 120 г
- Лимонный сок 10 мл
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель и лук очистите, помойте, натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, соль, перец и перемешайте до однородной массы. Обжарьте оладьи с двух сторон до румяности примерно 5-6 минут.
2. Для соуса: корень сельдерея очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, соль, перец и перемешайте.
3. Подавайте деруны с соусом и сельдью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: