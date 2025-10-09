Картофельные деруны по-новому с вкусным соусом и селедкой: простой рецепт сытного блюда

Рецепт блюда

Деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое готовится очень просто, достаточно всего лишь натереть картофель, добавить яйца, специи и муку. А чтобы блюдо было еще более вкусным, подавайте его с соусами, сельдью.

Картофельные деруны по-новому с вкусным соусом и селедкой: простой рецепт сытного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных дерунов из картофеля, с соусом из сливочным сыром и сельдью.

Ингредиенты: 

  • Картофель 600 г
  • Мука пшеничная 50 г
  • Яйца куриные 1 шт.
  • Лук желтый репчатый 1 шт.
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Сельдь, филе 2 шт.
  • Масло подсолнечное 60 мл
  • Зелень по вкусу

Для соуса:

  • Корень сельдерея 120 г
  • Сливочный сыр 120 г
  • Лимонный сок 10 мл
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель и лук очистите, помойте, натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, соль, перец и перемешайте до однородной массы. Обжарьте оладьи с двух сторон до румяности примерно 5-6 минут.

2. Для соуса: корень сельдерея очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, соль, перец и перемешайте.

3. Подавайте деруны с соусом и сельдью.

украинарецептовощи

