Деруны – очень сытное и вкусное блюдо из картофеля, которое готовится очень просто, достаточно всего лишь натереть картофель, добавить яйца, специи и муку. А чтобы блюдо было еще более вкусным, подавайте его с соусами, сельдью.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных дерунов из картофеля, с соусом из сливочным сыром и сельдью.

Ингредиенты:

Картофель 600 г

Мука пшеничная 50 г

Яйца куриные 1 шт.

Лук желтый репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Сельдь, филе 2 шт.

Масло подсолнечное 60 мл

Зелень по вкусу

Для соуса:

Корень сельдерея 120 г

Сливочный сыр 120 г

Лимонный сок 10 мл

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель и лук очистите, помойте, натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, соль, перец и перемешайте до однородной массы. Обжарьте оладьи с двух сторон до румяности примерно 5-6 минут.

2. Для соуса: корень сельдерея очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте сливочный сыр, лимонный сок, соль, перец и перемешайте.

3. Подавайте деруны с соусом и сельдью.

