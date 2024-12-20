Одно из самых простых, сытных и вкусных блюд из картофеля – зразы. Готовить их можно с разными начинками, это может быть мясо, грибы, лук, капуста.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусны и сытных зраз из картофельного теста, с грибами и мясом.

Ингредиенты:

картофель 1 кг

яйцо 1 шт

мука 3 ст.л.

соль по вкусу

перец

Начинка:

грибы, лук, морковь, фарш

Способ приготовления:

1. Приготовьте начинку: обжарьте лук с морковью, добавьте грибы, жарьте до испарения влаги, добавьте фарш и тушите до готовности, в конце посолите и добавьте специи.

2. Картошку отварите до готовности, очистите, сделайте из нее пюре, добавьте яйцо, соль, перец, перемешайте.

3. Сформируйте зразы: выложите начинку в тесто и придайте форму, немного присыпьте поверхность и руки мукой, чтобы удобнее формировать.

4. Обжарьте до готовности с двух сторон до готовности.

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