Картофельные зразы с мясом и грибами: рецепт сытного блюда для ужина
Одно из самых простых, сытных и вкусных блюд из картофеля – зразы. Готовить их можно с разными начинками, это может быть мясо, грибы, лук, капуста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусны и сытных зраз из картофельного теста, с грибами и мясом.
Ингредиенты:
- картофель 1 кг
- яйцо 1 шт
- мука 3 ст.л.
- соль по вкусу
- перец
Начинка:
- грибы, лук, морковь, фарш
Способ приготовления:
1. Приготовьте начинку: обжарьте лук с морковью, добавьте грибы, жарьте до испарения влаги, добавьте фарш и тушите до готовности, в конце посолите и добавьте специи.
2. Картошку отварите до готовности, очистите, сделайте из нее пюре, добавьте яйцо, соль, перец, перемешайте.
3. Сформируйте зразы: выложите начинку в тесто и придайте форму, немного присыпьте поверхность и руки мукой, чтобы удобнее формировать.
4. Обжарьте до готовности с двух сторон до готовности.
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