Картофельные зразы с мясом и грибами: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт зраз

Одно из самых простых, сытных и вкусных блюд из картофеля – зразы. Готовить их можно с разными начинками, это может быть мясо, грибы, лук, капуста.

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Домашние зразы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусны и сытных зраз из картофельного теста, с грибами и мясом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • картофель 1 кг
  • яйцо 1 шт
  • мука 3 ст.л.
  • соль по вкусу
  • перец

Начинка:

  • грибы, лук, морковь, фарш

Способ приготовления:

1. Приготовьте начинку: обжарьте лук с морковью, добавьте грибы, жарьте до испарения влаги, добавьте фарш и тушите до готовности, в конце посолите и добавьте специи.

Начинка для зраз

2. Картошку отварите до готовности, очистите, сделайте из нее пюре, добавьте яйцо, соль, перец, перемешайте.

Картофельное тесто

3. Сформируйте зразы: выложите начинку в тесто и придайте форму, немного присыпьте поверхность и руки мукой, чтобы удобнее формировать.

Приготовление зраз

4. Обжарьте до готовности с двух сторон до готовности.

Готовые зразы

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