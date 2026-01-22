Даже без духовки можно приготовить сладкий кекс к чаю. Для этого вам понадобится микроволновка и всего 15 минут. Соедините всего несколько простых ингредиентов, чтобы получить действительно вкусный десерт.

Идея приготовления ленивого шоколадного кекса в микроволновке опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 4 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

разрыхлитель – 0.5 ч.л.

какао – 1 ст.л.

щепотка соли

яйцо – 1 шт.

молоко – 3 ст.л.

масло – 2 ст.л.

шоколадная паста – 1-2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала объединить сухие ингредиенты.

2. Добавить яйцо, молоко, масло.

3. Хорошо перемешать.

4. Добавить шоколадную пасту.

5. Поставить в микроволновку на 1 мин 30 (мощность 800 w) и затем оставить на 30 секунд уже при комнатной температуре.

