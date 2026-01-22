Все рецепты
Кекс к чаю в микроволновке: как приготовить вкусный десерт на скорую руку
Даже без духовки можно приготовить сладкий кекс к чаю. Для этого вам понадобится микроволновка и всего 15 минут. Соедините всего несколько простых ингредиентов, чтобы получить действительно вкусный десерт.
Идея приготовления ленивого шоколадного кекса в микроволновке опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 4 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- разрыхлитель – 0.5 ч.л.
- какао – 1 ст.л.
- щепотка соли
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 3 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- шоколадная паста – 1-2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сначала объединить сухие ингредиенты.
2. Добавить яйцо, молоко, масло.
3. Хорошо перемешать.
4. Добавить шоколадную пасту.
5. Поставить в микроволновку на 1 мин 30 (мощность 800 w) и затем оставить на 30 секунд уже при комнатной температуре.
