Киш "Жюльен": идеальное сочетание грибов, курицы и сыра. Рецепт
Если в холодильнике есть помидоры, курица и сыр – самое время приготовить блюдо, идеально сочетающее эти ингредиенты. Речь идет о кише – открытом пироге невыразимой красоты и вкуса.
Как приготовить киш "Жюльен", так, чтобы он точно понравился всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником ask edith. Это идеальное сочетание шампиньонов, курочки и сыра в объятиях сливок и хрустящего ароматного теста.
Ингредиенты
- Сливочное масло 82% – 120 г
- Мука – 250 г
- Яйцо – 1 шт
- Холодная вода – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Лук – 1 шт
- Куриное филе отварное или запеченное – 1 шт.
- Шампиньоны – 600 г
- Яйцо – 1 шт
- Сыр твердый – 400 г
- Сливки 20% – 200 мл
Способ приготовления
1. Шампиньоны тушим с луком.
2. Сыр натираем на терке.
3. В глубокой емкости объединяем все ингредиенты для начинки и хорошо перемешиваем.
4. Смешиваем все ингредиенты теста и замешиваем его.
5. Тесто раскатываем и выкладываем в форму для запекания, образуя бортики.
6. Выкладываем начинку на тесто.
7. Добавляем томаты по желанию.
8. Выпекаем в течение 40 минут при 190 градусах.
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