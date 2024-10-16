Если в холодильнике есть помидоры, курица и сыр – самое время приготовить блюдо, идеально сочетающее эти ингредиенты. Речь идет о кише – открытом пироге невыразимой красоты и вкуса.

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Как приготовить киш "Жюльен", так, чтобы он точно понравился всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником ask edith. Это идеальное сочетание шампиньонов, курочки и сыра в объятиях сливок и хрустящего ароматного теста.

Ингредиенты

Сливочное масло 82% – 120 г

Мука – 250 г

Яйцо – 1 шт

Холодная вода – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Лук – 1 шт

Куриное филе отварное или запеченное – 1 шт.

Шампиньоны – 600 г

Яйцо – 1 шт

Сыр твердый – 400 г

Сливки 20% – 200 мл

Способ приготовления

1. Шампиньоны тушим с луком.

2. Сыр натираем на терке.

3. В глубокой емкости объединяем все ингредиенты для начинки и хорошо перемешиваем.

4. Смешиваем все ингредиенты теста и замешиваем его.

5. Тесто раскатываем и выкладываем в форму для запекания, образуя бортики.

6. Выкладываем начинку на тесто.

7. Добавляем томаты по желанию.

8. Выпекаем в течение 40 минут при 190 градусах.

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