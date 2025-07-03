Кисло-сладкие огурцы в томатном соусе на зиму: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Огурцы – лучшее овощи для приготовления вкусных и легких закусок на зиму. Для яркого вкуса можно приготовить маринад на основе кетчупа, томатной пасты, соевого соуса. Не забывайте также о специях и чесноке.

Консервированные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с луком, сахаром и томатной пастой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 2 кг
  • Лук –1 кг
  • Соль – 2 ст.л
  • Уксус яблочный – 150-200 мл
  • Сахар – 200 г
  • Масло растительное – 1 стакан
  • Томатная паста – 150 г

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы кружочками, лук – полукольцами, посолите и перемешайте.

Огурцы с луком

2. В отдельной емкости смешайте уксус, сахар, масло и томатную пасту. Залейте смесью огурцы и перемешайте.

Маринад для блюда

3. Разложите огурцы по банкам, накройте крышками и стерилизуйте 10 минут.

Приготовление блюда

Закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Готовая закуска

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