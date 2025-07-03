Кисло-сладкие огурцы в томатном соусе на зиму: рецепт вкусной закуски
Огурцы – лучшее овощи для приготовления вкусных и легких закусок на зиму. Для яркого вкуса можно приготовить маринад на основе кетчупа, томатной пасты, соевого соуса. Не забывайте также о специях и чесноке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с луком, сахаром и томатной пастой.
Ингредиенты:
- Огурцы – 2 кг
- Лук –1 кг
- Соль – 2 ст.л
- Уксус яблочный – 150-200 мл
- Сахар – 200 г
- Масло растительное – 1 стакан
- Томатная паста – 150 г
Способ приготовления:
1. Порежьте огурцы кружочками, лук – полукольцами, посолите и перемешайте.
2. В отдельной емкости смешайте уксус, сахар, масло и томатную пасту. Залейте смесью огурцы и перемешайте.
3. Разложите огурцы по банкам, накройте крышками и стерилизуйте 10 минут.
Закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
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