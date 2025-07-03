Огурцы – лучшее овощи для приготовления вкусных и легких закусок на зиму. Для яркого вкуса можно приготовить маринад на основе кетчупа, томатной пасты, соевого соуса. Не забывайте также о специях и чесноке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с луком, сахаром и томатной пастой.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг

Лук –1 кг

Соль – 2 ст.л

Уксус яблочный – 150-200 мл

Сахар – 200 г

Масло растительное – 1 стакан

Томатная паста – 150 г

Способ приготовления:

1. Порежьте огурцы кружочками, лук – полукольцами, посолите и перемешайте.

2. В отдельной емкости смешайте уксус, сахар, масло и томатную пасту. Залейте смесью огурцы и перемешайте.

3. Разложите огурцы по банкам, накройте крышками и стерилизуйте 10 минут.

Закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

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