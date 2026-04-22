Классические котлеты из курицы: как приготовить, чтобы точно получились сочными
Классические куриные котлеты – одно из самых популярных домашних блюд. Они просты в приготовлении и подходят для ежедневного меню. Главное – правильно подготовить фарш и соблюсти несколько простых правил. Тогда котлеты получатся нежными и сочными. Такой рецепт станет универсальным для обеда или ужина.
Идея приготовления скоовитих куряичх котлет опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- белый хлеб – 3-4 кусочка
- молоко или вода – для замачивания хлеба
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- мука – для панировки
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Лук очистите и мелко нарежьте.
2. Обжарьте его на сковороде до мягкости и легкой золотистости. Именно обжаренный лук придает котлетам сочности и нежного вкуса.
3. Белый хлеб замочите в молоке или воде на несколько минут. После этого слегка отожмите лишнюю жидкость.
4. В миске смешайте куриный фарш, обжаренный лук и подготовленный хлеб.
5. Добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо вымесите фарш до однородной консистенции.
6. Влажными руками сформируйте котлеты одинакового размера. Обваляйте их в муке со всех сторон.
7. Разогрейте сковороду с маслом и выложите котлеты.
8. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности.
