Классические куриные котлеты – одно из самых популярных домашних блюд. Они просты в приготовлении и подходят для ежедневного меню. Главное – правильно подготовить фарш и соблюсти несколько простых правил. Тогда котлеты получатся нежными и сочными. Такой рецепт станет универсальным для обеда или ужина.

Идея приготовления скоовитих куряичх котлет опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

лук – 1 шт.

белый хлеб – 3-4 кусочка

молоко или вода – для замачивания хлеба

соль – по вкусу

перец – по вкусу

мука – для панировки

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук очистите и мелко нарежьте.

2. Обжарьте его на сковороде до мягкости и легкой золотистости. Именно обжаренный лук придает котлетам сочности и нежного вкуса.

3. Белый хлеб замочите в молоке или воде на несколько минут. После этого слегка отожмите лишнюю жидкость.

4. В миске смешайте куриный фарш, обжаренный лук и подготовленный хлеб.

5. Добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо вымесите фарш до однородной консистенции.

6. Влажными руками сформируйте котлеты одинакового размера. Обваляйте их в муке со всех сторон.

7. Разогрейте сковороду с маслом и выложите котлеты.

8. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: