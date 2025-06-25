Классические сытные котлеты, которые любят все: делимся простым рецептом
Классические домашние котлеты готовятся с добавлением большого количества лука, размоченного хлеба и ароматных специй. Именно такое блюдо является любимым во многих семьях. Поэтому предлагаем ознакомиться с вкусным рецептом, который точно получится повторить.
Идея приготовления сочных классических котлет опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Фарш можно сделать из нескольких видов мяса.
Ингредиенты:
- мясо на фарш (говядина или свинина, или 50/50) – 500-600 г
- белый хлеб – 300 г
- молоко или вода – 200 мл.
- лук – 1 крупный или 2 средних
- соль – 1,5 ч. л.
- черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
- панировочные сухари – для обвалки
Способ приготовления:
1. Белый хлеб залить молоком или водой и дать размокнуть 10-15 минут.
2. Измельчить мясо на фарш.
3. Лук также пропусти через мясорубку.
4. Смешать все ингредиенты: фарш, лук, батон и специи.
5. Тщательно вымесить фарш до однородной, липкой массы.
6. Сформировать котлеты руками, слегка влажными. Обкатать в панировочных сухарях.
7. Обжарить с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны), затем накрыть крышкой и протушить 5-7 минут на минимальном огне или довести в духовке 10-15 минут при температуре 180 градусов.
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