Классические домашние котлеты готовятся с добавлением большого количества лука, размоченного хлеба и ароматных специй. Именно такое блюдо является любимым во многих семьях. Поэтому предлагаем ознакомиться с вкусным рецептом, который точно получится повторить.

Идея приготовления сочных классических котлет опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Фарш можно сделать из нескольких видов мяса.

Ингредиенты:

мясо на фарш (говядина или свинина, или 50/50) – 500-600 г

белый хлеб – 300 г

молоко или вода – 200 мл.

лук – 1 крупный или 2 средних

соль – 1,5 ч. л.

черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

панировочные сухари – для обвалки

Способ приготовления:

1. Белый хлеб залить молоком или водой и дать размокнуть 10-15 минут.

2. Измельчить мясо на фарш.

3. Лук также пропусти через мясорубку.

4. Смешать все ингредиенты: фарш, лук, батон и специи.

5. Тщательно вымесить фарш до однородной, липкой массы.

6. Сформировать котлеты руками, слегка влажными. Обкатать в панировочных сухарях.

7. Обжарить с обеих сторон на среднем огне до золотистой корочки (по 3-4 минуты с каждой стороны), затем накрыть крышкой и протушить 5-7 минут на минимальном огне или довести в духовке 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: